Passeggiata barocca, granita e brioche per Clio Make-Up. Oggi a Ragusa per il matrimonio di un'amica. - Ragusa Oggi

Passeggiata barocca, granita e brioche per Clio Make-Up. Oggi a Ragusa per il matrimonio di un’amica.

“Non sono venuta in Sicilia per il matrimonio … sono venuta per questo !!!”.

Scherza sui social così la famosa regina del make-up Clio Zammatteo, oggi a Ragusa per il matrimonio di una sua cara amica. Una passeggiata tra le vie barocche del centro storico di Ragusa condita con una immancabile granita alla mandorla e brioche. Sull’account instagram di Clio Make-Up lo storytelling della sua piccola vacanza iblea, in vista poi della cerimonia finale. Tanti i messaggi di affetto dei sui fan siciliani e non solo.

