Passato e futuro: nasce il nuovo corso del Modica Calcio

Il Modica Calcio apre ufficialmente un nuovo capitolo della sua storia, all’insegna della continuità valoriale e della visione sostenibile. Una fase che affonda le radici nei quattro anni appena trascorsi, ma che guarda lontano, con un progetto a lungo termine capace di superare logiche personalistiche e puntare su un vero impatto sociale e culturale per la città.

A guidare questo nuovo percorso sono Mattia Pitino, riconfermato alla presidenza, e Luca Gugliotta, nuovo ingresso al vertice societario. Insieme vogliono dare forma a un progetto decennale, in cui ogni stagione diventi l’occasione per generare valore e reinvestirlo interamente nel club.

Parole che si intrecciano con la visione lucida e appassionata di Luca Gugliotta, che ha accettato la sfida per amore della propria terra:

“Mi ha convinto la passione di Mattia e il desiderio di ribellarci a una certa mediocrità. Il Modica Calcio deve diventare un modello: un’opportunità educativa, una risorsa per le famiglie, un punto di riferimento per i giovani. Ogni euro sarà reinvestito. Ogni passo sarà fatto per crescere.”