Passalacqua: riprendono gli allenamenti, al via la coppa Italia con la nuova formula

La Passalacqua Ragusa, guidata dal coach Lino Lardo, si trova attualmente in attesa di conoscere la propria posizione al termine della prima parte del campionato, il che determinerà anche la composizione della griglia della coppa Italia. La formazione iblea parteciperà al primo turno di qualificazione in casa, programmato per giovedì 4 gennaio, con avversario e orario ancora da stabilire. La nuova formula della competizione prevede che nel primo turno di qualificazione si sfidino le squadre classificate dalla quinta alla dodicesima posizione, in partite secche, con il vantaggio del fattore campo per la squadra meglio piazzata. Successivamente, il 7 gennaio, le squadre vincenti disputeranno un ulteriore turno di qualificazione in trasferta contro le prime quattro classificate. Le quattro squadre che supereranno questi due turni di qualificazione avanzeranno alle final four che si terranno a Torino nel mese di febbraio, in concomitanza con l’evento maschile.

Il campionato riprenderà il 14 gennaio, con Passalacqua Ragusa che giocherà in casa contro la Virtus Bologna.