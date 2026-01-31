Passalacqua pronta al match di domenica; arriva il Cus Cagliari

Domenica alle 16 al PalaMinardi di Ragusa la Passalacqua sarà pronta ad affrontare il Cus Cagliari nel XVII turno del campionato di basket di serie A2 femminile. Una settimana di training con il morale alto dopo la vittoria ottenuta contro Bolzano in trasferta, un ‘plus’ dato da un allenamento congiunto con la Golfo Basket Alcamo gestito dal coach della Nazionale femminile Andrea Capobianco e la consapevolezza che nessuna squadra del campionato di A2 è da sottovalutare, rende la partita di domenica particolarmente interessante.

“Cagliari è una squadra che ha cambiato molto durante il campionato – dice coach Mara Buzzanca -, ha aggiunto una giocatrice di grande spessore come Nasraoui dando profondità sotto canestro e un ulteriore apporto di esperienza. Bovenzi, Granzotto, Reggiani, Piedel sono, come lei, giocatrici che questa serie la conoscono bene. Noi in settimana abbiamo lavorato molto sulle nostre caratteristiche ma abbiamo posto attenzione anche sul loro gioco, preparando come ogni partita le soluzioni tecniche e tattiche necessarie. Domenica sarà una partita difficile – conclude Buzzanca – in cui servirà gran lavoro di squadra e un apporto maggiore di alcune giocatrici che nel turno contro Bolzano sono un po’mancate”.

Uno sguardo alle statistiche: la Passalacqua Ragusa in questo campionato ha realizzato 968 punti, subendone 904; al momento occupa il quarto posto in classifica con 20 punti a pari merito con Umbertide (che la precede per la classifica avulsa). In vetta ci sono Matelica e Alpo con 24 punti. Il Cus Cagliari è 9 in classifica con 6 vinte e 9 perse con 839 punti fatti e 966 subiti. In merito alle percentuali di realizzazione, Ragusa ha il 44 per cento da 2 punti, il 27% da 3, e il 67% ai liberi con 620 rimbalzi totali. Cus Cagliari tira con il 39% da 2 punti, il 24% da 3, 69% ai liberi, con 559 rimbalzi totali all’attivo.

L’incontro il cui inizio è previsto alle ore 16.00, sarà arbitrato dalla signora Emanuela Tommasi di Veroli (Frosinone) e dal signor Silvio Faro di Tivoli (Roma).

