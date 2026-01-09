“Passaggio a Nord Ovest”: Ragusa e Modica protagoniste su Rai 1

Sabato 10 gennaio, alle ore 15.00 su Rai 1, andrà in onda una nuova puntata di “Passaggio a Nord Ovest”, il programma di Rai Cultura ideato e condotto da Alberto Angela. La trasmissione guiderà gli spettatori in un viaggio tra le meraviglie italiane e le storie incredibili di popoli e luoghi, con filmati realizzati in giro per il mondo.

Grande attenzione sarà riservata al Val di Noto, con le sue città simbolo Ragusa, Modica e Noto, veri e propri gioielli del Barocco siciliano. Dopo il devastante terremoto del 1693, che rase al suolo circa 60 città e provocò oltre 50.000 vittime, gli abitanti sopravvissuti ricostruirono le città con coraggio e audacia, dando vita a quello che oggi è considerato il culmine della fioritura barocca in Europa, riconosciuto patrimonio dell’Unesco.

La puntata, oltre al focus sul patrimonio storico e artistico della Sicilia sud-orientale, offrirà spettacolari scorci internazionali. Dal Cile, con il fotografo Babak Tafreshi, si osserverà il cielo stellato del Deserto di Atacama, dove sorgono osservatori astronomici di livello mondiale come La Silla e ALMA. Si visiterà anche il Tamil Nadu, nello stato meridionale dell’India, e la storia di Kaaba, un’aquila pescatrice che potrebbe tornare a volare libera, grazie all’intervento di esperti di rapaci.

Tuttavia, il cuore della puntata resterà il Val di Noto, con Ragusa e Modica che emergono come testimonianze vive della resilienza dei popoli e della bellezza architettonica del Barocco siciliano. Alberto Angela racconterà come queste città, ricostruite dopo una delle più grandi tragedie della storia italiana, siano diventate un simbolo di cultura, arte e identità territoriale.

Un appuntamento imperdibile per chi vuole scoprire la storia, l’arte e i paesaggi del sud-est siciliano e del mondo, attraverso gli occhi esperti e coinvolgenti di uno dei divulgatori più amati d’Italia.

