Pasquetta con l’ombrello: scatta l’allerta meteo in Sicilia, ecco le raccomandazioni della Protezione civile

Una Pasquetta bagnata quella del 2025. La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta gialla per rischio pioggia su tutto il territorio siciliano per oggi, lunedì 21 aprile, giornata tradizionalmente dedicata alle scampagnate, ai picnic e alle gite fuori porta.

Secondo il bollettino ufficiale, sono previste precipitazioni sparse in tutte le province dell’Isola. Sebbene si tratti di un’allerta di livello giallo – il più basso nella scala di rischio – le autorità raccomandano comunque massima prudenza, soprattutto nelle zone a rischio idrogeologico e in prossimità di fiumi, torrenti e aree soggette ad allagamenti.

Le raccomandazioni per una Pasquetta in sicurezza

In vista della perturbazione, la Protezione civile invita la cittadinanza ad adottare alcune misure precauzionali, specie per chi ha in programma gite all’aperto:

Evitare zone depresse e tratti stradali soggetti ad allagamenti , soprattutto durante le ore di maggiore intensità della pioggia;

, soprattutto durante le ore di maggiore intensità della pioggia; Non sostare nei pressi di corsi d’acqua o in aree soggette a frane e smottamenti;

o in aree soggette a frane e smottamenti; Prestare attenzione alla guida , mantenendo una velocità moderata e adeguata alle condizioni del fondo stradale;

, mantenendo una velocità moderata e adeguata alle condizioni del fondo stradale; Controllare la stabilità di gazebo, tende e strutture mobili , spesso utilizzate per i pranzi all’aperto;

, spesso utilizzate per i pranzi all’aperto; Restare costantemente aggiornati tramite fonti ufficiali e canali meteo affidabili, seguendo le indicazioni delle autorità locali.

L’invito, insomma, è quello di non sottovalutare la situazione, anche se al momento non si prevedono fenomeni estremi. Il rischio – ricordano gli esperti – non riguarda solo la quantità di pioggia, ma anche la possibilità di fenomeni localizzati e improvvisi, tipici delle primavere siciliane.

Un consiglio in più? Meglio il piano B

In tanti, quest’anno, potrebbero optare per soluzioni alternative, rinunciando alla tradizionale grigliata tra amici e puntando su un pranzo al coperto, magari in casa o in una struttura attrezzata. D’altra parte, come dice il proverbio: “Pasqua con chi vuoi, Pasquetta… dove puoi” – purché in sicurezza.

