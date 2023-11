Partita vinta: buca riparata! In tempi record

Solerzia da evidenziare per l’Amministrazione comunale di Ragusa. Poco dopo la segnalazione della buca con al centro la pallina di golf, di cui abbiamo scritto in questo nostro articolo (clicca qui) riportando le foto di un cittadino che aveva pensato di attirare l’attenzione inserendo appunto una pallina, sul luogo del “delitto” è arrivata la squadra specializzata che ha immediatamente provveduto a riparare la buca con dell’asfalto, riducendo così ogni possibile rischio. Insomma è stata messa.. una toppa.

Soddisfatto il segnalatore che a nome dei residenti della zona ringrazia per la celerità e per aver risolto la problematica. Ringraziano anche a noi di Ragusaoggi per aver dato voce alla particolare segnalazione. Ed allora partita vinta, buca riparata in tempi record e per l’intervento dell’Amministrazione comunale possiamo assegnare il punteggio “Stableford”. Almeno stavolta.