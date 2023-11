La pallina va in…..buca. La singolare segnalazione per far riparare la strada a Ragusa

Una segnalazione decisamente singolare ma utile per attirare l’attenzione dell’Amministrazione comunale di Ragusa chiamata ad intervenire per recuperare un tratto di una strada che si trova alla periferia della città ma che è molto frequentata.

Una pallina da golf va in buca. E che buca. Molto grande, decisamente enorme rispetto a quella dei campi da golf. La segnalazione, ideata da un giocatore di golf che si trovava a passare, vuole però porre l’attenzione sulle reali dimensioni della buca che rischia anche di causare danni ai mezzi automobilistici e in particolare a chi va in motorino.

Siamo tra piazza Ancione e la via Arezzi. Proprio in zona c’è anche una comunità che accoglie ragazzi che, semplicemente attraversando, rischiano di inciampare e cadere. Si attendono dunque gli interventi necessari sempre che, dopo la chiusura del DonnaFugata Golf Resort, non si sia deciso volutamente di lasciare queste buche aperte in città, a beneficio dei golfisti iblei….

AGGIORNAMENTO. POCO DOPO LA SEGNALAZIONE L’INTERVENTO RISOLUTIVO DEL COMUNE DI RAGUSA