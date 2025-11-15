In occasione della Giornata Mondiale del Diabete del 14 novembre, il Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Ragusa ha ospitato questa mattina un appuntamento ad alta valenza educativa dedicato alla prevenzione, alla conoscenza della patologia e alla promozione del benessere, organizzato da AIAD Ragusa nell’ambito della campagna nazionale “Conosci il diabete, proteggi la tua vita”. L’evento […]
Partita Real Normanna-Modica, violenze fuori dallo stadio: 31 anni di Daspo per otto tifosi
15 Nov 2025 09:29
Sono stati emessi dal Questore di Caserta Andrea Grassi i provvedimenti di Daspo nei confronti di otto tifosi ritenuti responsabili dei gravi disordini avvenuti il 15 giugno fuori dallo stadio Augusto Bisceglia di Aversa, in occasione della finale play off del campionato di Eccellenza tra Real Normanna e Modica. La durata complessiva delle misure raggiunge i 31 anni, con divieti che singolarmente vanno dai 3 ai 4 anni.
Ricostruzione dei fatti: aggressioni e blocco stradale fuori dallo stadio
Secondo quanto accertato dalla Digos e dal Commissariato di Aversa, prima e dopo la partita si sono verificati episodi di forte tensione.
Un gruppo di tifosi locali avrebbe realizzato un blocco stradale all’esterno dello stadio, colpito con calci e pugni il bus dei tifosi del Modica, lanciato petardi contro il mezzo.
Dalle denunce ai Daspo: il percorso dell’indagine
Nei giorni successivi ai fatti, gli otto tifosi erano già stati denunciati all’autorità giudiziaria.
Sulla base delle prove raccolte, la Divisione Anticrimine della Questura di Caserta ha quindi proposto l’emissione dei Daspo, formalizzati oggi dal Questore Grassi.
Le misure prevedono: divieto di accesso a impianti sportivi su tutto il territorio nazionale, divieto valido anche all’estero, per qualsiasi partita — ufficiale o amichevole — che coinvolga squadre di calcio italiane.
