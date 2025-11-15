Partita Real Normanna-Modica, violenze fuori dallo stadio: 31 anni di Daspo per otto tifosi

Sono stati emessi dal Questore di Caserta Andrea Grassi i provvedimenti di Daspo nei confronti di otto tifosi ritenuti responsabili dei gravi disordini avvenuti il 15 giugno fuori dallo stadio Augusto Bisceglia di Aversa, in occasione della finale play off del campionato di Eccellenza tra Real Normanna e Modica. La durata complessiva delle misure raggiunge i 31 anni, con divieti che singolarmente vanno dai 3 ai 4 anni.

Ricostruzione dei fatti: aggressioni e blocco stradale fuori dallo stadio

Secondo quanto accertato dalla Digos e dal Commissariato di Aversa, prima e dopo la partita si sono verificati episodi di forte tensione.

Un gruppo di tifosi locali avrebbe realizzato un blocco stradale all’esterno dello stadio, colpito con calci e pugni il bus dei tifosi del Modica, lanciato petardi contro il mezzo.

Dalle denunce ai Daspo: il percorso dell’indagine

Nei giorni successivi ai fatti, gli otto tifosi erano già stati denunciati all’autorità giudiziaria.

Sulla base delle prove raccolte, la Divisione Anticrimine della Questura di Caserta ha quindi proposto l’emissione dei Daspo, formalizzati oggi dal Questore Grassi.

Le misure prevedono: divieto di accesso a impianti sportivi su tutto il territorio nazionale, divieto valido anche all’estero, per qualsiasi partita — ufficiale o amichevole — che coinvolga squadre di calcio italiane.

Foto: repertorio

© Riproduzione riservata