Parcheggi e strisce blu. Il movimento Cambiare Scicli torna alla carica

Dal definire “pessima” la gestione delle strisce blu alla necessità di nuovi parcheggi in città. Per Giuseppe Implatini di ‘Cambiare Scicli’ c’è tanto da fare. L’avrebbe dovuto fare prima la precedente Amministrazione e lo deve fare quella in carica. “I Comuni hanno l’obbligo di costruire nuovi parcheggi con i proventi delle strisce blu – afferma Implatini – anche per il 2023 la società di gestione ha continuato ad incassare la maggior parte degli introiti delle strisce blu, 127.600 euro, mentre al Comune cono andate 47.854 euro. Elevate, sempre nel 2023, 3.179 contravvenzioni. E’ illogico che si scelga di tartassare i cittadini tramite un numero spropositato di strisce blu, 245 a Scicli e 75 a Donnalucata”.

Eliminazione delle strisce blu per sostituirle con parcheggi gratuiti a sosta limitata fra i 30 ed i 60 minuti.

“Siamo per la gestione diretta delle strisce blu, la riduzione del loro numero, gli orari 9-13 e 16-20 escluso i festivi e un piccolo numero di parcheggi gratuiti con sosta limitata a 30 o 60 minuti in prossimità di attività commerciali, farmacie, uffici, banche – spiega ancora Implatini – il Codice della strada stabilisce che i proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana. Dal 2016 ad oggi a Scicli non sono stati costruiti nuovi parcheggi e né potenziato il trasporto pubblico”.

L’Amministrazione Marino, intanto, sta lavorando alla realizzazione di un nuovo parcheggio nella parte sud del centro storico su un ampio terreno capace di ospitare qualche centinaio di posti auto ed all’utilizzo della parte superiore dell’area di via Badiula dove, nel piano basso, è stato realizzato anni fa un parcheggio coperto.

