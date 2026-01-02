Panettoni al cioccolato di Modica e al pistacchio di Bronte? Tutto falso. Denunciato laboratorio

Il Nas di Catania ha scoperto un laboratorio artigianale che vendeva panettoni natalizi spacciandoli per prodotti tipici D.O.P. e I.G.P. Durante un’ispezione igienico-sanitaria in un comune pedemontano del Catanese, i carabinieri hanno accertato che il titolare acquistava panettoni al pistacchio e al cioccolato fondente, confezionandoli in scatole con il logo della sua azienda e riportando le diciture “Panettone al Pistacchio Verde di Bronte D.O.P.” e “Panettone al Cioccolato di Modica I.G.P.”.

Le verifiche sulla tracciabilità dei prodotti, condotte anche presso le aziende produttrici, hanno rivelato che i panettoni non contenevano né il Pistacchio Verde di Bronte né la cioccolata di Modica, entrambe materie prime protette da marchi di denominazione di origine e da indicazioni geografiche tutelate. L’indagine ha inoltre evidenziato che il laboratorio gestiva un sito online per la vendita diretta dei prodotti contraffatti, aumentando la diffusione dei falsi panettoni.

Il titolare è stato denunciato per tentata frode nel commercio e per tentata vendita di prodotti industriali con segni mendaci, aggravata dall’indicazione fraudolenta di denominazioni di origine o geografiche.

