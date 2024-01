Sport spettacolo a Ragusa: Italia U20 batte Francia nel Torneo Wevza

La nazionale Under 20 femminile di pallavolo ha iniziato positivamente il suo percorso nel Torneo Wevza, che si tiene al PalaMinardi di Ragusa, conquistando una vittoria nella partita d’esordio contro la Francia con un punteggio di 3-1 (25-21, 18-25, 25-14, 25-20). Il coach Gaetano Gagliardi ha guidato le azzurrine verso questa importante vittoria.

La centrale azzurra Linda Manfredini si è distinta come top scorer della partita, contribuendo con 16 punti al successo della squadra italiana.

Oggi, giovedì 4 gennaio, la nazionale Under 20 femminile tornerà in campo per sfidare il Belgio alle ore 19. Sembra essere stato un inizio promettente per la squadra italiana, e si spera che questo successo possa dare slancio e fiducia per le sfide future nel torneo.