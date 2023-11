Pallamano: l’Andimoda Rg soccombe dinanzi allo Scicli social club

Gara da dimenticare per l’Andimoda Ragusa che, nel derby ibleo contro lo Scicli Social Club, incappa nella peggiore giornata di questo scorcio iniziale della stagione ed è costretto a cedere l’intera posta in palio con uno scarto devastante. Finisce 23-37 la peggiore performance dall’inizio del campionato da parte del sette di Salvatore Russo che non trova scusanti neppure nell’elevato numero di defezioni registrato nella fase di avvio dell’incontro. La squadra ragusana è stata sempre sotto, è riuscita a recuperare qualcosa a metà del primo tempo che, però, si è concluso con uno scarto di quattro reti (14-18). Completamente da dimenticare la ripresa, con i locali che non sono stati completamente in grado di contenere le folate avversarie. Lo Scicli Social Club si è mosso con una marcia in più ma, soprattutto, ha dimostrato di avere maggiore grinta e determinazione rispetto ai ragusani che, invece, sono sembrati impegnati sul parquet senza la dovuta concentrazione, partendo male sin dalle battute d’esordio della sfida. Di certo lo Scicli, che non è più forte a livello di gioco rispetto ai ragusani, ha dato vita a una prestazione sopra le righe. “Facciamo i complimenti agli avversari – chiariscono dall’Andimoda Rg – e speriamo di recuperare al più presto assenze e condizione perché non è possibile perdere in questo modo. Siamo rimasti scottati da questa gara. Cercheremo di rifarci anche se domenica ci attende un’altra partita complessa sul campo di Agrigento”.