Palio delle Contrade di Ragusa: Tre Casuzze protagonista nella prima tappa

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Il Palio delle Contrade di Ragusa riparte esattamente da dove aveva lasciato il segno. A ospitare la prima tappa della seconda edizione è stata ancora una volta Tre Casuzze, contrada vincitrice della passata edizione, che sabato 4 luglio ha accolto centinaia di partecipanti in una giornata all’insegna della competizione, del divertimento e dello spirito di comunità.

La manifestazione, promossa dal Comune di Ragusa con la collaborazione delle associazioni “Ci Ridiamo Sù” ed “Eduka”, ha confermato fin dal debutto di essere molto più di una semplice gara tra contrade: è un evento capace di valorizzare il territorio, rafforzare il senso di appartenenza e coinvolgere persone di ogni età.

Sei contrade protagoniste tra colori, musica e creatività

Fin dal pomeriggio il campo di gara si è trasformato in un’esplosione di colori, gonfaloni e costumi. Famiglie, bambini, giovani e tanti curiosi hanno affollato l’area della manifestazione, accogliendo con entusiasmo l’arrivo delle sei contrade in gara.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Peppe Cassì e dell’assessore alle Frazioni e Contrade Andrea Distefano, il palco allestito tra grandi balle di fieno ha ospitato l’apertura ufficiale del Palio affidata a Fabio Ferrito, Alessandro Vitrano e Daniele Spadola, rappresentanti delle associazioni organizzatrici, che hanno ringraziato tutti i volontari e le contrade per il lavoro svolto durante i mesi di preparazione.

Ogni contrada racconta la propria identità

La sfilata inaugurale ha rappresentato uno dei momenti più suggestivi della giornata. Ogni contrada ha portato in scena la propria storia attraverso scenografie, mascotte, musiche originali e costumi realizzati per l’occasione.

Tre Casuzze ha conquistato il pubblico scegliendo una sfilata accompagnata esclusivamente dal suono della fisarmonica, una decisione presa per non spaventare la simpatica mascotte della squadra: un vitellino che ha attirato immediatamente l’attenzione di grandi e piccoli.

Petrulli ha presentato un elegante stemma araldico e un inno composto appositamente per il Palio.

Poggio del Sole ha coinvolto il pubblico con una colonna sonora originale realizzata dagli stessi componenti della contrada.

Grande impatto scenografico anche per Puntarazzi, che ha sfilato con suggestivi copricapi in fieno e costumi ispirati alla tradizione rurale.

Applausi per Gatto Corvino, protagonista di una rappresentazione quasi teatrale, caratterizzata da movimenti lenti e perfettamente sincronizzati.

A emozionare il pubblico è stata infine Punta Braccetto, che ha portato in corteo una barca costruita appositamente per la manifestazione, con a bordo una storica residente della contrada, simbolo dell’unione tra memoria e nuove generazioni.

Giochi spettacolari e sfide all’insegna del divertimento

Terminata la sfilata, il Palio è entrato nel vivo con una serie di prove che hanno messo alla prova fantasia, memoria, collaborazione e spirito di squadra.

Dal coinvolgente Festival-KaraContrade al divertente Selfie della Contrada, passando per Volta la Carta e Ammutta a’ Balla, ogni gioco ha riservato colpi di scena e ribaltato pronostici.

Non è bastata la forza fisica per conquistare punti preziosi: a fare la differenza sono stati creatività, complicità e capacità di lavorare insieme.

Una festa che unisce il territorio

Con il tramonto, la competizione ha lasciato spazio alla convivialità. Le contrade e il pubblico hanno condiviso una lunga serata tra pizza cotta nel forno a legna, arancini, scacce, panini, musica dal vivo e dj set, trasformando il Palio in una vera festa popolare.

“Contradaioli e pubblico hanno continuato a condividere la serata insieme, confermando che il vero successo della manifestazione non si misura soltanto con i punti conquistati, ma con la capacità di creare occasioni di incontro e rafforzare il senso di appartenenza”, hanno dichiarato il sindaco Peppe Cassì e l’assessore Andrea Distefano.

Il prossimo appuntamento è a Puntarazzi

L’entusiasmo della prima tappa lascia già spazio all’attesa per il secondo appuntamento del Palio delle Contrade di Ragusa 2026.

Le sei contrade torneranno a sfidarsi sabato 25 luglio a Puntarazzi, dove nuove prove, nuove sorprese e un pubblico ancora più numeroso promettono di rendere la competizione ancora più coinvolgente.

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