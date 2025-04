Palermo – Catania, se questa è un’autostrada. Ma Anas assicura il rilancio. Ecco i programmi

Da anni l’autostrada A19 “Palermo-Catania” è un’arteria più simile a un percorso a ostacoli che a una moderna infrastruttura di collegamento tra le due principali città siciliane. Cantieri infiniti, restringimenti di carreggiata, deviazioni e tratti con una sola corsia per senso di marcia rendono il viaggio un’esperienza frustrante per automobilisti e trasportatori. Il tutto con inevitabili ripercussioni sulla sicurezza stradale, con incidenti che si verificano anche a causa delle difficoltà legate ai lavori in corso.

Ma Anas assicura che presto la situazione cambierà radicalmente. Entro il prossimo anno sarà completato l’80% dell’intero piano di ammodernamento e potenziamento della A19. Grazie alla collaborazione tra Anas e il Commissario Straordinario di Governo, Renato Schifani, i lavori stanno proseguendo secondo cronoprogramma con l’obiettivo di garantire una maggiore durata dei ponti, dei viadotti e delle gallerie esistenti, oltre a migliorare il livello di servizio e la sicurezza infrastrutturale.

Un’accelerazione notevole si è registrata da gennaio 2024, quando Schifani ha assunto il ruolo di Commissario Straordinario, fino a febbraio 2025: in questo periodo sono stati completati 19 cantieri, dimezzando i tempi di approvazione e realizzazione grazie ai poteri speciali concessi al Commissario.

Il piano prevede un investimento di oltre 913 milioni di euro per 64 interventi complessivi. Tra le opere principali vi sono la demolizione e la ricostruzione di viadotti e gallerie, la manutenzione straordinaria delle carreggiate, l’adeguamento degli impianti tecnologici e il rinnovo delle barriere di sicurezza e della segnaletica.

Se questi interventi saranno portati a termine nei tempi previsti, l’autostrada A19 potrebbe finalmente diventare una via di collegamento degna di questo nome, più sicura e funzionale. Resta il fatto che per i siciliani, abituati da anni a viaggiare su un’infrastruttura fatiscente, l’unica vera certezza è ancora il disagio quotidiano. foto di repertorio

