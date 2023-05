Palazzo Mormino a Donnalucata sede dell’Associazione nazionale Marinai d’Italia

Non poteva non essere Donnalucata la sede della sezione sciclitana dell’ANMI. Una borgata dove la vocazione verso la marineria a tutti i livelli, da quella militare a quella lavorativa, è stata massima. L’Amministrazione Marino ha individuato nel palazzo comunale “Mormino” in via Regina Margherita nel centro storico della borgata sciclitana, la sede dove ospitare la sezione sciclitana dell’Associazione nazionale Marinai d’Italia.

Oggi l’inaugurazione della sede.

Massima la partecipazione all’evento. Presenti l`Ammiraglio di Divisione Andrea Cottini, Comandante del Comando Marittimo di Sicilia, il Delegato ANMI per la Sicilia orientale, Contrammiraglio Vincenzo Tedone, il Comandante della Capitaneria di Porto, Capitano di Fregata Stefania Milione, il Comandante della Compagnia di Modica dell’Arma dei Carabinieri Giuseppe Zangla, il Comandante della Tenenza di Scicli Rosolino D’Amico, il Comandante della Stazione di Donnalucata Giorgio Calabrese e la Comandante della Polizia Locale Maria Rosa Portelli. Presenti anche le Associazioni combattentistiche e dell’Arma, gli alunni dell’istituto Elio Vittorini ed il parroco Pietro Zisa che ha benedetto i locali. Gli alunni del “Vittorini” hanno cantato l’inno nazionale durante l’alza bandiera.

Il sindaco Mario Marino: “una scelta dovuta”

“Abbiamo scelto il luogo simbolo della borgata, nonché sede della delegazione comunale, Palazzo Mormino – ha detto il primo cittadino. questo luogo è una scelta quasi obbligata perché degna della Marina Militare e delle pagine importanti della storia italiana che questa Forza Armata ha scritto. Molti sciclitani ne hanno fatto parte e di questo ne siamo orgogliosi. Ringrazio il Presidente dell’ANMI Donnalucata, Angelo Buscema, e l’intero gruppo dei marinai in congedo della borgata per l’attività che pongono in essere a favore della collettività ed il pieno supporto da parte della nostra Amministrazione è la dimostrazione dell’affetto che la comunità sciclitana prova nei loro confronti e nei confronti della Marina”.