Pagoda della Pace: il Comune di Comiso offre 5 mila euro per realizzare una strada alternativa

Il Comune di Comiso contribuirà economicamente per rendere accessibile a tutti la Pagoda della Pace, dove vive dagli anni ’80 il monaco Gyosho Morishita il quale, a marzo del 2023, era rimasto isolato a causa di una vicenda legale con i proprietari del terreno. L’accesso alla pagoda, infatti, era stato compromesso da vicende legate alla strada d’accesso principale. Proprio a causa di questo problema, il monaco, che è alla soglia degli ottant’anni e ha qualche problema di deambulazione, era rimasto isolato. Si è anche costituito un comitato a supporto della pagoda della pace e sempre durante la primavera del 2023 si era svolta anche una manifestazione pacifica di protesta.

IL CONTRIBUTO

L’amministrazione comunale di Comiso ha deciso di contribuire attivamente alla risoluzione di questa situazione. Pertanto, il Comune fornirà un contributo finanziario di € 5000.00 per sostenere il Comitato per la Pagoda. Questo finanziamento mira a supportare la realizzazione di una strada alternativa che consenta un accesso adeguato e sicuro a questo importante luogo di culto, che rappresenta un caso unico in Italia e uno dei pochi in Europa.

L’iniziativa ha lo scopo di assicurare che la Pagoda della Pace continui a svolgere il suo ruolo di centro di culto e di attrazione culturale, permettendo a un numero più ampio di persone di accedervi agevolmente e di apprezzarne il valore storico e religioso.