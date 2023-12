Ottima prestazione per la ragusana Savina Russo al Grand Slam di Tokyo con i colori della Nazionale

Primo turno all’italiana Savita Russo che si è difesa bene per tutto il secondo turno fino a quando con un affondo l’atleta giapponese l’ha battuta. Aldilà del risultato è un’ottima prestazione che premia l’impegno e la costanza dell’atleta iblea in forza alla società sciclitana del Maestro Maurizio Pelligra, la Ecodep Koizumi judo Scicli. E’ l’avvio di un percorso che và verso le Olimpiadi di Parigi alle quali Savina Russo è in posizione utile per partecipare. Oggi, a Tokyo per la cat. -63 kg ha affrontato la gara con un’alteta giapponese di 29 anni. Lei diciotto appena compiuti ha gareggiato contro una judoka di grande esperienza e soprattutto di una preparazione atletica ben più matura di dieci anni.

Per Savita Russo il plauso del suo allenatore.

“Sapevamo che la nostra atleta avrebbe dovuto affrontare avversari più gradi e più quotati di lei – afferma Maurizio Pelligra – con grande piacere vediamo che la Nazionale la sta avviando verso il percorso olimpionico. E questo Grand Slam di Tokyo è il più famoso in tutto il mondo. E’ una tappa importante. Nel primo incontro è stata molto brava ma ha incontrato nel secondo incontro quella che poi ha vinto nella categoria e che, attualmente, è la più forte nella categoria in Giappone. Non dobbiamo dimenticare che Savina ha resistito in maniera eroica fino a 24 secondi dalla fine.

Il tiro finale, contro cui nulla ha potuto Savina, è stato naturalmente frutto dell’esperienza della giapponese. E’ chiaro però che la Nazionale vede nell’atleta ragusana una promessa dello judo. Nella stessa categoria la Favorini, l’altra italiana, non ha passato il primo incontro. Il risultato di oggi è per me una grande soddisfazione. Anche la Nazionale ha commentato bene la prestazione. Fra l’altro era la più giovane del torneo. Non dobbiamo dimenticare che è al primo anno juniores e davanti ne ha altri due anni sempre in juniores. Ora è rimasta a Tokyo per partecipare al training camp in programma da domani 4 dicembre al 15 dicembre”.