Osteoporosi e prevenzione, il Soroptimist di Ragusa a confronto

Il Club Service Soroptimist ha organizzato una conferenza di grande rilevanza sanitaria sull’osteoporosi, una patologia che presenta insidie significative e per la quale la prevenzione gioca un ruolo cruciale. L’incontro, che ha suscitato notevole interesse soprattutto tra le donne, ha visto come relatrice la dr.ssa Rosa Maria Battaglia, stimata fisiatra dell’ASP Ragusa e socia del club service.

L’osteoporosi è una malattia che colpisce in modo prevalente le donne: ben l’80% dei soggetti affetti è di sesso femminile. Questo dato è particolarmente significativo per la missione del club service presieduto da Maria Pia Iacono, che da sempre pone un’attenzione speciale alla salute femminile e a tutte le tematiche che riguardano il benessere delle donne.

La dr.ssa Battaglia, conosciuta a livello nazionale per il suo impegno e la sua esperienza nel campo della prevenzione al femminile, ha illustrato dettagliatamente i pericoli associati all’osteoporosi. Ha sottolineato l’importanza di una diagnosi precoce e di misure preventive efficaci per combattere questa patologia silenziosa ma potenzialmente devastante.

L’intervento della dr.ssa Battaglia ha fornito spunti importanti su come prevenire l’osteoporosi attraverso uno stile di vita sano, una dieta equilibrata ricca di calcio e vitamina D, e l’esercizio fisico regolare. La conferenza ha inoltre evidenziato l’importanza di controlli medici periodici, specialmente per le donne in post-menopausa, al fine di individuare tempestivamente eventuali segni di indebolimento osseo.

Il Soroptimist è orgoglioso di aver potuto offrire alle proprie socie e al pubblico presente un’occasione di approfondimento su un tema tanto rilevante. La conferenza rappresenta un ulteriore passo del nostro club nel promuovere la salute e il benessere delle donne, confermando il nostro impegno a sostegno delle cause femminili.

La serata si è conclusa con un vivace dibattito, durante il quale i partecipanti hanno avuto l’opportunità di porre domande alla dr.ssa Battaglia, ricevendo risposte chiare e dettagliate. L’evento è stato un successo e ha rafforzato la consapevolezza dell’importanza della prevenzione dell’osteoporosi, in linea con la missione del Soroptimist di promuovere il miglioramento della vita delle donne attraverso l’educazione e la condivisione delle conoscenze.

