Oscurato dai disservizi lo spettacolo delle Frecce Tricolori nel cielo di Donnalucata. Fratelli d’Italia ha atteso una settimana per dirsi delusa

Le forti emozioni che ha trasmesso la pattuglia acrobatica dell’Aeronautica militare italiana sono orgoglio nazionale. Questo lo ammette il partito della Presidente Giorgia Meloni che, voltando pagina, da una settimana dell’evento si dice fortemente deluso. Per una sfilza di disservizi messi a nudo in una lunga nota.

Così sottolinea come:

“un evento di tale portata avrebbe richiesto la discesa in campo di tutte le eccellenze disponibili della nostra città e del territorio ibleo – sottolinea Fratelli d’Italia – Donnalucata per due giorni è stata blindata inutilmente. L’Amministrazione aspettandosi un’affluenza di circa 30.000 persone non si è premurata di organizzare idonee e necessarie aree di ristoro, gazebo e quant’altro potesse rendere più confortevole l’esperienza di tutti quei visitatori non residenti lasciati sotto un sole cocente di luglio. La presenza di due soli stabilimenti balneari nella borgata e qualche bar non ha certamente potuto soddisfare le esigenze del pubblico atteso ed arrivato. Lo stesso è valso per l’installazione dell’esiguo numero di bagni chimici.

Stilettate anche per la pulizia nella borgata ospitante l’evento.

Assurda e sconsiderata è stata la scelta di non prevedere il collocamento di molti più cestini, soprattutto di una dimensione adeguata, per i rifiuti nelle spiagge come sul lungomare ed in tutte le aree di passaggio del pubblico. Le decantate navette che dovevano permettere ai visitatori di raggiungere il centro di Donnalucata e defluire a fine evento, sono state in numero del tutto insufficiente tant’è che la gente ha preferito recarsi a piedi alla propria auto percorrendo anche diversi chilometri soffocati dalla marea umana che cercava di lasciare il centro di Donnalucata. Per fortuna il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli non è stata portata a passeggio per Donnalucata. Troppe le barriere architettoniche nella borgata, anche quelle per gli accessi alle spiagge”.

Foto tratta da Sciclivideonotizie