Ortofrutticolo di Vittoria. Annata agraria buona. Prezzi alti, ma la produzione è in calo

Una buona campagna agraria. I primi quattro mesi dell’anno hanno fatto registrare una buona tenuta dei prezzi nel mercato ortofrutticolo di Vittoria.

I prezzi dei prodotti agricoli, dell’ortofrutta della fascia trasformata, si sono rimasti sempre abbastanza alti e questo ha permesso ai titolari delle aziende agricole di ottenere dei buoni guadagni. La merce prodotta nel sud est siciliano è stata di ottima qualità e molto richiesta dai mercati del centro nord. Si è anche registrata una quantità inferiore, a causa dei danni subiti dalle aziende nel periodo autunnale, a causa dell’innaturale rialzo delle temperature. Questo ha danneggiato molte colture poiché la vegetazione delle piante, favorite dalle temperature alte di novembre, si è poi fermata a causa dell’arrivo del freddo.

Se alcune aziende hanno perso tutto a novembre, altre invece hanno potuto registrare buoni guadagni nei primi mesi del 2023. Solo da una decina di giorni i prezzi sono calati – come avviene sempre a conclusione dell’annata agraria – ma rimangono comunque accettabili.

LE TEMPERATURE ANOMALE HANNO DANNEGGIATO LE COLTURE



Le temperature anomale degli ultimi mesi hanno danneggiato anche la produzione del Marocco e in Italia è arrivata quindi meno merce dai paesi africani. Di contro, sono venute meno anche le produzioni di Belgio e Olanda, paesi che privilegiano le colture sotto serra riscaldata. L’aumento del costo del carburante ha fatto venire meno alcune coltivazioni.

La merce siciliana, peraltro di ottima qualità, è diventata quindi leader nei mercati e molti prodotti hanno avuto una buona resa, sia in termini di quantità che di qualità e soprattutto di prezzo. In particolare, il peperone ha sempre avuto un pezzo superiore ai 2 euro al chilo.

Un dato: il volume d’affari del mercato ortofrutticolo è però rimasto invariato, anzi ha subito una lieve flessione. Ciò è dovuto, come si diceva, alla presenza di una minore quantità di merce.