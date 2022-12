“Orto in condotta”: il “clowndario” dei clown dottori. La nuova edizione che permette di imparare con le piante

I variegati colori della natura, tra verdure, frutti ed ortaggi, sono i protagonisti assoluti del nuovo ed atteso “Clowndario 2023” firmato dall’associazione di comicoterapia “Ci Ridiamo Su” e per questa nuova edizione intitolato “Orto in condotta – Impariamo con le piante”. Un viaggio tra le stagionalità delle piante e dei loro frutti, i loro colori e la loro bontà che trapela grazie alle delicate illustrazioni di Maria Chiara Salemi che accompagnano, mese per mese, con l’allegria tipica dei clown dottori e in continuità con il progetto “Libere Tenerezze, Laudato Si” che ha permesso di realizzare un orto di grandi dimensioni all’interno del carcere di Ragusa.

L’associazione “Ci Ridiamo Sù”, con questo nuovo clowndario, si propone di poter parlare di ascolto e rispetto di sé stessi e dell’ambiente che ci circonda, di legalità, di crescita, di sensibilità e partecipazione, di presa in cura di contesti complessi, dei disagi che si vivono in situazioni al limite. Tutti argomenti e temi che possono aiutare a ritrovare dentro ciascuno di noi un nuovo sguardo maggiormente empatico verso ciò che ci circonda, il tutto affrontato partendo da ciò che l’orto e le piante ci insegnano quotidianamente. “Orto in condotta – Impariamo con le piante” è stato pensato come un percorso tra le stagioni e per ognuna è stato ripreso un tema che riguardasse l’apprendimento che possiamo ottenere grazie alla cura e all’ascolto delle piante. Ma il “Clowndario 2023” è anche un progetto che riguarda le scuole e i più piccoli. Grazie alle sue illustrazioni, il calendario ci propone infatti di approfondire temi delicati e spesso taciuti come la lentezza, come quella dei cicli biologici, la pazienza, come quella che ci vuole per attendere la raccolta. Un riappropriarsi del proprio tempo, fatto anche dalla capacità di donare ricchezza agli altri e al mondo, come fanno diverse piante che nutrono e arricchiscono il terreno con il processo di azotofissazione e come accade con il metodo di coltivazione della consociazione che prevede la sistemazione contigua di piante di famiglie diverse che crescono insieme e si danno forza. La finalità è quella di stimolare le comunità cittadine nel loro mondo sensibile con un messaggio sociale etico, che accompagna il progetto, ricostruendo un’immagine che valorizza, e non denigra, le vita altrui, dove anche la diversità è integrazione, è ricchezza.

Tematiche importanti e che mantengono una continuità anche con il progetto “Libere Tenerezze, Laudato Si” che, dalla primavera 2020, ha visto nascere un orto all’interno della casa circondariale di Ragusa e portato avanti grazie agli operatori sociali di “Ci Ridiamo Sù”. Un’importante iniziativa nata con l’obiettivo di dare a tutti i detenuti una possibilità di espressione, regalando momenti di svago e facendoli emergere da quegli stati di isolamento e frustrazione, con lo scopo di favorire nuove modalità di relazione basate sul confronto e lo scambio. Messaggi positivi che i clown dottori stanno portando anche all’interno dei reparti di pediatria di alcuni ospedali iblei e al centro neuromotulesi di Vittoria. “Orto in condotta – Impariamo dalle piante”, il nuovo “Clowndario 2023” dell’associazione “Ci Ridiamo Sù” è già disponibile all’interno di numerosi punti vendita disseminati su tutto il territorio della provincia di Ragusa. Per conoscere e supportare l’attività dell’associazione di diffusione della comicoterapia, o scienza del sorriso, è possibile visitare il sito web www.ciridiamosu.it, Il profilo Facebook oppure è possibile inviare un’email a info@ciridiamosu.it

Ecco dove è possibile trovare il nuovo “Clowndario 2023”:

RAGUSA:

Le Formiche store – Via San M. Kolbe 3

Libreria Flaccavento – Via M. Rapisardi, 99

Look Live Parrucchiera Franca – Centro Degradè – Via dei Mirti 29/31

MODICA:

Tepam – Via della Resistenza Partigiana 25/A

Irene Bonbon – Via Sacro Cuore 109/g

Focacceria Don Puglisi – corso Umberto 160

Boutique Casa Outlet Modica – Via resistenza partigiana, 44

SCICLI:

Libreria Don Chisciotte Mondadori Bookstore Scicli Libri e Vinili – Via Aleardi, 4

COMISO

Biro Blu – Edicola in Via Gen. Girlando 47

VITTORIA

Kaleydos- cartoleria in Via Gen.le Diaz, 32

ACATE:

Fna – Patronato Epas Acate – Via G. Carducci, 84