Orrore in mare: adolescente sbranato da uno squalo, è gravissimo. In Australia

Un nuovo, drammatico attacco di squalo sconvolge l’Australia. Un adolescente è stato aggredito ieri pomeriggio mentre nuotava nelle acque al largo di Cook Esplanade, sull’isola di Thursday, nell’estremo nord del Queensland.

Secondo quanto riferito dalle autorità, il giovane stava facendo il bagno poco prima delle 18:30 di sabato 11 ottobre 2025, quando è stato morso violentemente allo stomaco da uno squalo. I soccorsi del Queensland Ambulance Service sono intervenuti immediatamente dopo la segnalazione, arrivata alle 18:23, trovando il ragazzo in condizioni disperate.

L’adolescente è stato prima trasportato d’urgenza in un ospedale locale, dove è stato stabilizzato, e poi elitrasportato in condizioni critiche al Townsville University Hospital, nel nord-est del Paese. Secondo quanto riferito dai medici, le sue ferite addominali sono gravissime e la prognosi rimane riservata.

Il caso riaccende il dibattito sulla sicurezza delle acque australiane, teatro ogni anno di numerosi attacchi di squali. Solo nel 2025, come segnala Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si contano 11 attacchi registrati nel Paese, quattro dei quali mortali.

L’episodio più recente, prima di questo, era avvenuto a Sydney, dove un uomo di 57 anni residente a Northern Beaches aveva perso la vita dopo essere stato aggredito da uno squalo durante una nuotata.

Le autorità del Queensland stanno ora monitorando la zona e valutando eventuali chiusure temporanee delle spiagge

© Riproduzione riservata