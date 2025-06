Orrore a Messina: 14enne drogata e abusata, arrestato 31enne

Nuovo, agghiacciante episodio di violenza che ha visto protagonista una ragazza di soli 14 anni. Un uomo di 31 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di violenza sessuale e violenza privata. Il fatto è avvenuto a Messina.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 31enne avrebbe contattato la giovane vittima per poi condurla nella sua abitazione. Qui, l’orrore si è consumato: la ragazza sarebbe stata indotta a fumare hashish e, in seguito, l’uomo avrebbe abusato sessualmente di lei. A rendere ancora più drammatica la vicenda, l’aggressore avrebbe sottratto il cellulare alla 14enne, impedendole di chiedere aiuto. Le indagini della Polizia di Stato hanno portato al fermo e all’arresto del 31enne, che ora si trova in attesa di ulteriori sviluppi sulla vicenda.

Questo grave episodio riporta alla mente un caso analogo, emerso nel corso di un’udienza tenutasi lo scorso 15 aprile, che vede coinvolta un’altra giovanissima vittima e un uomo di 65 anni. In quel contesto, una ragazza, anche lei all’epoca quattordicenne, aveva raccontato di essere stata adescata online. “Mi chiedeva delle foto, di filmarmi facendo determinate cose, poi mi ha chiesto di incontrarci”, sono le parole della vittima, il cui dramma fu scoperto dalla madre.

La ragazza, sentendosi sola e in cerca di una figura paterna, aveva iniziato a navigare su Omegle, una piattaforma di messaggistica anonima e casuale, dove aveva conosciuto il 65enne. Nonostante avesse dichiarato subito la sua età, l’uomo si sarebbe mostrato comprensivo e presente, chiedendole della scuola e affermando di volerle stare vicino, consapevole della sua mancanza di una figura paterna. L’uomo è ora sotto processo, accusato di violenza sessuale aggravata.

