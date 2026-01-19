Orrore a Catania: tenta di soffocare la figlia di 5 mesi con un cuscino, neonata salvata in extremis

Un episodio drammatico si è verificato ieri a Catania, nel centro storico, dove una donna ha tentato di soffocare la propria figlia di soli cinque mesi. L’allarme è scattato grazie alla prontezza di una familiare della donna, che aveva notato uno stato di agitazione preoccupante e inviato un messaggio in cui la donna manifestava l’intenzione di far del male alla bambina: “Vivrò, morirò premendo il cuscino, morirò anch’io. State bene ragazzi”.

I carabinieri, intervenuti tempestivamente sul posto, sono riusciti a forzare l’ingresso dell’abitazione e a bloccare la donna mentre stava soffocando la neonata con un cuscino. La prontezza dei militari ha consentito di praticare immediatamente un massaggio cardiaco alla piccola, che ha ripreso conoscenza dopo pochi istanti.

La bambina è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Marco, dove è attualmente ricoverata nel reparto di Pediatria per accertamenti. Le condizioni della piccola non destano preoccupazioni: la neonata non è in pericolo di vita.

Per la madre, invece, è stato disposto un Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO). Al momento, la donna è ricoverata nel reparto di Psichiatria dell’ospedale per la valutazione e la gestione del suo stato di salute mentale.

© Riproduzione riservata