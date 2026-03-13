Orietta Berti in concerto questo fine settimana: ecco quando si esibirà e dove

Una delle voci più amate della musica italiana sarà protagonista di una serata speciale dedicata alla tradizione e alla festa. La cantante Orietta Berti sarà infatti tra gli ospiti più attesi del programma di eventi organizzati in occasione della festa dedicata a San Giuseppe a Santa Croce Camerina.

Con una carriera lunga oltre cinquant’anni e un repertorio che attraversa generazioni, Orietta Berti continua a conquistare il pubblico con la sua voce inconfondibile e la sua energia sul palco. Dai grandi successi che hanno segnato la storia della musica italiana fino ai brani più recenti che l’hanno riportata al centro della scena pop, il concerto promette di essere un momento di grande musica e partecipazione.

La serata rientra nel calendario dei festeggiamenti religiosi e civili dedicati al Santo, una ricorrenza molto sentita che ogni anno richiama cittadini e visitatori tra tradizioni popolari, momenti di fede e spettacoli dal vivo.

Il concerto è in programma sabato 14 marzo 2026 alle ore 21:00 nel cuore di Santa Croce Camerina, in Piazza Vittorio Emanuele, dove il pubblico potrà assistere gratuitamente allo spettacolo e vivere una serata di festa e musica insieme a una delle interpreti più amate del panorama musicale italiano.

