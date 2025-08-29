Organici completi nelle Guardie mediche del Ragusano: 25 nuovi incarichi dal 1° settembre

Per la prima volta dopo anni, tutte le Guardie mediche dell’ASP di Ragusa avranno gli organici al completo. Un risultato importante, frutto del lavoro della U.O.C. Assistenza sanitaria e specialistica di base, diretta dalla dottoressa Carmela La Terra, che ha conferito 25 nuovi incarichi di continuità assistenziale a partire dal 1° settembre.

Vittoria al centro del potenziamento

Tra i presidi più interessati c’è Vittoria, che potrà contare sull’arrivo di tre nuovi dirigenti medici (due con incarico da 24 ore settimanali e uno da 12 ore). Con un totale di cinque unità, sarà finalmente possibile garantire la copertura di tutti i turni.

Un percorso avviato mesi fa

Il risultato di oggi è il frutto di un percorso iniziato nei mesi scorsi. Già ad agosto erano stati attivati interventi straordinari per assicurare la continuità assistenziale nelle zone più critiche come Scoglitti, Pozzallo e Ispica, in attesa del potenziamento definitivo. La maggior parte dei nuovi ingressi riguarda giovani medici.

