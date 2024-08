Ordinano cibo a domicilio ma non lo pagano: denunciata coppia a Ragusa

Sono stati denunciati dalla polizia un trentenne di Ragusa e una trentaduenne di Vittoria accusati del reato di insolvenza fraudolenta. In pratica, hanno ordinato cibo a domicilio ma poi non l’hanno pagato. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi nel centro storico di Ragusa, quando i due hanno ordinato del cibo da un ristorante per un importo superiore a 50 euro, facendoselo consegnare a domicilio.

Ha dichiarato di aver smarrito il portafoglio

Alla consegna, l’uomo ha affermato di aver smarrito il portafoglio, promettendo di saldare il conto il giorno successivo, cosa che non è avvenuta.

Il titolare del ristorante, constatata la mancata ricezione del pagamento, ha sporto denuncia presso la Questura.

