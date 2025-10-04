Ordigno davanti a un minimarket ad Acate: arrestato 29enne albanese

La notte del 24 settembre un ordigno ha danneggiato la saracinesca del Bangladesh Minimarket di Acate. La polizia di Vittoria ha arrestato un uomo di 29 anni, di origine albanese, gravemente indiziato per i reati di danneggiamento e porto di materiale esplodente.

L’episodio risale alla notte del 24 settembre, quando un’esplosione ha danneggiato il Bangladesh Minimarket di Acate. Sul posto, oltre alla volante della Polizia, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per domare l’incendio che aveva distrutto la saracinesca, l’insegna e i gradini d’accesso dell’attività commerciale gestita da un cittadino del Bangladesh.

Grazie alle indagini e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli investigatori hanno individuato responsabilità precise a carico del giovane albanese, che avrebbe collocato un ordigno artigianale davanti all’ingresso del negozio nelle ore notturne.

Le risultanze investigative, coordinate dalla Procura della Repubblica di Ragusa, hanno portato il G.I.P. del Tribunale a emettere una misura cautelare di custodia in carcere. Dopo l’arresto, l’indagato è stato associato presso la Casa Circondariale di Ragusa.

