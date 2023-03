Opere di mitigazione per la raccolta delle acque meteoriche nel tratto della costruenda autostrada Ispica-Modica

Sarà magari un disagio per il flusso veicolare ma di certo è che rappresenta una sicurezza per la mitigazione idraulica a valle della costruenda autostrada Siracusa-Gela. Parliamo del senso unico a tempo sulla strada comunale 40 Ispica-Santa Maria del Focallo nel tratto in corrispondenza con la contrada “Valleforno”. Il provvedimento è stato disposto dal comando di Polizia Locale in seguito alla richiesta avanzata dal Consorzio autostrade siciliane nell’ambito della costruzione della “Siracusa-Gela” nel suo lotto unico funzionale 6, 7 e 8 in prossimità del viadotto Scardina-Salvia già completato.

E’ in questa parte del territorio ispicese che si deve procedere alla posa di un canale idraulico, denominato Opera 47, che sarà di collegamento con il canale principale “Opera 42 bis”, destinato a smaltire le acque meteoriche. Sono interventi importanti per la garanzia della mitigazione idraulica nel territorio ispicese. Soprattutto sono lavori che ricadono in un tratto che và ad innestarsi con l’area della Bassa ispicese nota per essere un territorio a rischio allagamenti. Questa canalizzazione in progetto nella costruzione del viadotto Scadina-Salvia sarà fondamentale nell’indirizzare le acque verso un canale principale di raccolta e smaltimento acque.

Istituzione del senso unico alternato per regolare la viabilità da e per la fascia costiera e la frazione di Santa Maria del Focallo

Il provvedimento del comando prevede l’istituzione del senso unico alternato sulla strada comunale Ispica-Santa Maria del Focallo in prossimità di contrada “Vallefondo”. Il movimento veicolare avverrà su un’unica corsia con senso unico alternato e con l’installazione di semafori temporizzati. L’interruzione sarà a tempo, 75 giorni entro cui dovranno essere eseguiti ed ultimati i lavori per la posa del canale idraulico di smaltimento delle acque meteoriche di innesto ad un altro più grande, anzi principale. La ditta che sta eseguendo i lavori di costruzione dell’autostrada dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione, per il transito dei pedoni e dei lavoratori e dei mezzi impiegati. All’impresa l’impegno di ripristinare i luoghi una volta ultimati i lavori.