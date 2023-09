Operazione “Mare Sicuro”: tutte le operazioni della Guardia Costiera durante l’estate 2023

Sono stati resi noti i risultati dell’operazione “Mare Sicuro”, condotta dalla Direzione marittima della Sicilia orientale durante l’estate 2023, finalizzata principalmente alla salvaguardia della vita umana in mare, alla sicurezza della balneazione e della navigazione costiera, al rispetto dell’ambiente marino e alla tutela della legalità. Questa iniziativa è stata condotta dalla Guardia costiera.

Durante l’operazione, oltre 100 membri del Corpo delle Capitanerie di porto sono stati impegnati quotidianamente, con oltre 21 mezzi navali e mezzi aerei, lungo i 650 chilometri di coste della Sicilia orientale, comprese le isole Eolie e le Aree Marine Protette “Isola dei Ciclopi”, “Plemmirio” e “Capo Milazzo”.

LE PRINCIPALI OPERAZIONI

In particolare, sono stati impiegati 4 mezzi navali impiegati per un totale di 382 ore di navigazione, 7 uscite per soccorso e assistenza ai bagnanti. Sono state riscontrate 39 violazioni accertate per Ordinanza sulla sicurezza balneare, come la navigazione entro la fascia riservata alla balneazione e l’uso delle dotazioni di sicurezza. Sono stati 240 controlli effettuati presso gli stabilimenti balneari, le aree libere e le attività di noleggio e locazione di natanti e imbarcazioni e 12 gli illeciti amministrativi elevati per la mancanza temporanea del servizio di salvamento e delle dotazioni di sicurezza presso gli stabilimenti e le aree attrezzate. Infine, 8 illeciti penali per l’abusiva occupazione di pubblico demanio marittimo e restituzione di 600 metri quadrati di area demaniale alla libera fruizione pubblica.

I dati dell’operazione indicano una maggiore sensibilità e rispetto delle regole da parte di diportisti e bagnanti, il che suggerisce una crescente consapevolezza dell’importante ruolo svolto dalla Guardia costiera nell’informare e prevenire situazioni pericolose in mare.