Operazione “e-FISHING” della Guardia Costiera: nel ragusano, sequestrati 150 kg di prodotti ittici

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, periodo in cui aumenta la domanda di prodotti ittici, la Direzione Marittima di Catania – Guardia Costiera ha avviato l’operazione “e-FISHING”, un’iniziativa mirata a contrastare le pratiche illecite nel settore ittico, che oggi si manifestano anche attraverso nuovi canali digitali. La Guardia Costiera di Pozzallo ha sequestrato 150 kg di prodotti ittici e accertato violazioni amministrative. L’operazione, che fa parte del Piano Operativo Annuale 2024 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, è coordinata a livello nazionale dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Obiettivi dell’operazione “e-FISHING”

L’obiettivo principale dell’operazione è garantire la qualità dei prodotti ittici destinati ai consumatori, tutelare le risorse marine e promuovere la leale concorrenza tra gli operatori del settore. L’iniziativa si concentra su pratiche illecite come: l’importazione e commercio di prodotti ittici non conformi alle normative, la pesca e vendita di specie vietate o prive di tracciabilità, l’utilizzo di canali non convenzionali, come social network ed e-market, per la vendita di prodotti ittici in modo illecito.

La macchina operativa della Guardia Costiera

L’operazione ha visto il coinvolgimento di oltre 350 militari e 120 mezzi terrestri e aeronavali della Guardia Costiera, sotto il coordinamento del Centro di Controllo Area Pesca (CCAP) della Sicilia orientale. Fino ad oggi, sono stati effettuati 1.000 controlli, con i seguenti risultati: 81 violazioni accertate (tra amministrative e penali), 15 attrezzi da pesca sequestrati, 82.000 euro di sanzioni comminate, 3 tonnellate di prodotto ittico sequestrato.

Il contributo della Guardia Costiera di Pozzallo

L’operazione ha visto anche il coinvolgimento della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pozzallo, con il supporto dell’Ufficio Locale Marittimo di Scoglitti. In particolare, 20 militari hanno garantito un servizio di vigilanza attivo, con l’impiego di 3 mezzi terrestri e navali. Durante questa fase dell’operazione, sono stati effettuati circa 100 controlli, con i seguenti risultati: 5 violazioni accertate di tipo amministrativo, 5.000 euro di sanzioni, 125 kg di prodotto ittico sequestrato.

Risultati complessivi del 2024

Nel corso dell’anno, la Guardia Costiera di Pozzallo ha svolto oltre 1.800 controlli sia in mare che a terra. Grazie a queste attività, è stato impedito che circa 4.000 kg di prodotto ittico irregolare arrivassero sul mercato. Sono state inoltre comminate sanzioni per un totale di oltre 20.500 euro, e sono stati sequestrati 5 attrezzi da pesca, di cui 3 nel porto di Scoglitti.

