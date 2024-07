Operaio morto a Comiso : questo martedì il conferimento incarico per l’autopsia

Verrà conferito domattina alle 9 presso il Tribunale di Ragusa l’incarico per effettuare l’esame autoptico sul corpo di Antonino Giompiccolo, operaio 53enne investito e ucciso da un mezzo in manovra, all’interno della Avide lungo la provinciale 7 tra Comiso e Chiaramonte, lo scorso 1 luglio. Al momento sono tre le persone indagate per omicidio colposo: l’autista del camion, e i legali rappresentanti dell’azienda agricola e della azienda cantine. I tre sono rappresentati dagli avvocati Danilo Riccio, Daniela Coria e Giorgio Assenza.

L’incarico viene conferito in sede di incidente probatorio, richiesto dal pm titolare dell’inchiesta, il sostituto procuratore Ottavia Polipo, e disposto dal giudice per le indagini preliminari Vincenzo Ignaccolo. Il medico incaricato dell’autopsia è il dottor Vincenzo Cilia che avrà il compito di indagare su cause e ora della morte e sui punti di impatto del mezzo sul corpo di Giompiccolo. Un altro accertamento tecnico, invece è stato disposto direttamente dal pubblico ministero e verrà effettuato il prossimo 27 luglio. Si tratta della estrazione della copia forense sui telefoni cellulari in uso all’autista del camion e alla vittima, apparecchi già oggetto di sequestro.

Queste operazioni avverranno negli uffici del laboratorio analisi forense della Procura di Catania. Nel procedimento risultano parti offese la madre e la moglie di Giompiccolo; quest’ultima ha nominato a rappresentarla, l’avvocata Rita Parla. foto di repertorio

© Riproduzione riservata