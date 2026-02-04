L’annuncio è arrivato da parte del direttore generale Pino Drago, nel corso della inaugurazione del CPA al Busacca di Scicli. Tutte le donne in stato di gravidanza potranno usufruire dei servizi loro necessari durante il periodo di gestazione all’interno del reparto di ginecologia ed ostetricia dell’ospedale ”Guzzardi” di Vittoria. L’ufficialità è stata data Pino Drago […]
OPEN CALL, la Galleria Iblea Symposium apre all’arte emergente tra creatività e solidarietà
04 Feb 2026 10:23
Arte contemporanea come spazio di dialogo, ma anche come gesto concreto di responsabilità verso il territorio. Con questo spirito la Galleria Iblea Symposium presenta OPEN CALL – Collettiva d’arte emergente, una mostra gratuita e aperta al pubblico che punta a valorizzare la ricerca artistica contemporanea e a rafforzare il legame tra cultura e partecipazione sociale.
L’inaugurazione è in programma sabato 7 febbraio 2026 alle ore 18.00, presso la sede della Galleria in via Sant’Anna 196 a Ragusa. La collettiva sarà visitabile dal 7 al 21 febbraio 2026, tutti i giorni dalle 17.00 alle 20.00, con ingresso libero e gratuito.
Il progetto espositivo riunisce artisti emergenti in un percorso corale che mette in relazione linguaggi, sensibilità e visioni differenti. Pittura, ricerca visiva e sperimentazione si intrecciano in una narrazione plurale che invita il pubblico a un confronto aperto, inclusivo e partecipato, trasformando la mostra in un luogo di incontro tra creatori e comunità.
L’evento inaugurale sarà anche l’occasione per presentare il programma delle attività 2026 e il tesseramento all’associazione Galleria Iblea Symposium. Un momento che assume un valore particolare grazie alla scelta di destinare l’intero ricavato delle tessere associative a sostegno della causa di Niscemi, territorio recentemente colpito da un grave fenomeno di dissesto idrogeologico che ha causato una frana di vaste proporzioni, con pesanti conseguenze sociali e ambientali.
Una decisione che conferma la volontà della Galleria di andare oltre la dimensione espositiva, affermando il ruolo della cultura come strumento di impegno civico e di attenzione concreta alle fragilità del territorio. L’arte, in questo contesto, diventa veicolo di consapevolezza e solidarietà, capace di generare relazioni e azioni condivise.
