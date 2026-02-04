OPEN CALL, la Galleria Iblea Symposium apre all’arte emergente tra creatività e solidarietà

Arte contemporanea come spazio di dialogo, ma anche come gesto concreto di responsabilità verso il territorio. Con questo spirito la Galleria Iblea Symposium presenta OPEN CALL – Collettiva d’arte emergente, una mostra gratuita e aperta al pubblico che punta a valorizzare la ricerca artistica contemporanea e a rafforzare il legame tra cultura e partecipazione sociale.

L’inaugurazione è in programma sabato 7 febbraio 2026 alle ore 18.00, presso la sede della Galleria in via Sant’Anna 196 a Ragusa. La collettiva sarà visitabile dal 7 al 21 febbraio 2026, tutti i giorni dalle 17.00 alle 20.00, con ingresso libero e gratuito.

Il progetto espositivo riunisce artisti emergenti in un percorso corale che mette in relazione linguaggi, sensibilità e visioni differenti. Pittura, ricerca visiva e sperimentazione si intrecciano in una narrazione plurale che invita il pubblico a un confronto aperto, inclusivo e partecipato, trasformando la mostra in un luogo di incontro tra creatori e comunità.

L’evento inaugurale sarà anche l’occasione per presentare il programma delle attività 2026 e il tesseramento all’associazione Galleria Iblea Symposium. Un momento che assume un valore particolare grazie alla scelta di destinare l’intero ricavato delle tessere associative a sostegno della causa di Niscemi, territorio recentemente colpito da un grave fenomeno di dissesto idrogeologico che ha causato una frana di vaste proporzioni, con pesanti conseguenze sociali e ambientali.

Una decisione che conferma la volontà della Galleria di andare oltre la dimensione espositiva, affermando il ruolo della cultura come strumento di impegno civico e di attenzione concreta alle fragilità del territorio. L’arte, in questo contesto, diventa veicolo di consapevolezza e solidarietà, capace di generare relazioni e azioni condivise.

