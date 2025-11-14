Oncologia, il dottor Antonio Lucenti guiderà l’AIOM Sicilia

Importante traguardo per la sanità iblea: il dottor Antonio Lucenti, in servizio presso l’Unità Operativa di Oncologia Medica dell’ASP di Ragusa, è stato eletto Coordinatore del Direttivo Regionale dell’AIOM Sicilia (Associazione Italiana di Oncologia Medica).

La nomina è stata ufficializzata l’8 novembre, nell’ambito del Congresso Annuale Nazionale AIOM, che si è svolto a Roma dal 7 al 9 novembre.

L’AIOM, che riunisce oltre 3.000 oncologi medici italiani, rappresenta la principale società scientifica nazionale impegnata nella prevenzione dei tumori, nella ricerca clinica e sperimentale e nel miglioramento della qualità delle cure oncologiche in tutto il Paese.

Lucenti: “Priorità a prevenzione, ricerca e qualità delle cure”

«Il mio impegno – ha dichiarato il dottor Lucenti – sarà rivolto alla promozione dei programmi di prevenzione e alla garanzia dell’accesso a cure oncologiche di qualità, frutto della ricerca, che sosterremo come AIOM insieme ad AIRC, con cui abbiamo sottoscritto un protocollo di collaborazione».

Un percorso che rafforza il ruolo della Sicilia all’interno della rete nazionale degli oncologi e che punta a migliorare percorsi assistenziali e presa in carico dei pazienti.

