On line “L’arte della mercatura” il podcast di Cotrugli supportato da Banca Agricola Popolare di Ragusa

E’ disponibile su tutte le principali piattaforme on line la miniserie podcast “L’arte de la Mercatura” dedicata alla versione romanzata del celebre saggio del 1458 di Benedetto Cotrugli “Della mercatura e del mercante perfetto”, considerato il primo libro di management al mondo.

Benedetto Cotrugli è una figura di quelle che rendono una volta di più il Rinascimento italiano uno dei periodi più fecondi nella storia della cultura mondiale. Questo non solo per aver delineato la partita doppia come metodo di scrittura contabile, quanto per aver inscritto l’essere un mercante, in una cornice fatta di valori, principi, dedizione.

Il lavoro di Cotrugli è stato di recente riscoperto anche dall’Università di Harvard, grazie al professor Dante Roscini che sottolinea la cultura di questo mercante rinascimentale, il suo grande senso degli affari, il suo intuito nel cogliere le inefficienze organizzative, l’approssimazione contabile e la debolezza morale del commercio della sua epoca.

Il podcast “L’arte de la mercatura” nasce con la finalità di trasmettere gli importanti insegnamenti dell’opera di Benedetto Cotrugli attraverso il racconto nella formula del dialogo socratico tramite l’immaginario discepolo Ubaldo, che ne fa esperienza diretta.

La Banca Agricola Popolare di Ragusa ha sostenuto la realizzazione degli episodi che raccontano del viaggio in Sicilia di Cotrugli e del suo discepolo, con la bellissima descrizione di una terra che all’epoca viveva i maggiori fasti fra tutte le nazioni mediterranee.

“I mercanti, la loro attività, il loro modo di operare a metà del XV secolo” riporta il Direttore Generale della Bapr, Saverio Continella “suscitano un enorme fascino, anche perché legato a quel periodo d’oro per l’Italia che fu il Rinascimento, al quale tra l’altro si riferisce lo storico James Hankins nel suo recente libro “La politica della virtù” presentando una sintesi dell’illuminato pensiero del periodo. Il sostegno al podcast L’arte de la mercatura è in linea con il percorso intrapreso dal nostro Istituto nella direzione della digitalizzazione e dello sviluppo sostenibile, proponendosi – ancora una volta – quale volano per la crescita socio-economica del territorio”. In tal senso il dottor Continella ricorda come la Bapr abbia di recente collaborato all’avvio di un nuovo corso di laurea triennale in “Management delle imprese per l’economia sostenibile”, grazie alla sinergia con l’Università di Catania, il Comune di Ragusa e il Consorzio Universitario di Ragusa, ed ottenuto un importante finanziamento in ambito PNRR per il progetto “Greentech Mediterranean Innovation Hub”, che diventerà uno dei più importanti poli d’Italia per il trasferimento tecnologico in ambito green ed agri-tech nonché il primo centro di high-performance computing del Mezzogiorno.

Il podcast “L’arte de la mercatura”, con autore Samuele Chiovoloni, nasce dall’esperienza di Vincenzo Marzetti, fondatore della start up benefit di divulgazione multimediale Zero IN – Sharing Knowledge produttrice del podcast, ed è presente nelle maggiori piattaforme di podcasting Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker, Amazon Music e Audible.