Omicidio di Enzo Sauna a Vittoria: 16 anni di carcere a Salvatore Guardiano

Una lite finita a coltellate: 16 anni di carcere per l’assassino di Enzo Sauna. E’quanto stabilito stamane dal Gup del Tribunale di Ragusa. Una lite furiosa durante la quale i due si erano presi a botte davanti al centro di don Beniamino Sacco, al quartiere Forcone di Vittoria, mentre attendevano di potere ricevere un pasto. Il centro di don Beniamino assiste persone in difficoltà. Erano passati già alle mani Guardiano e Sauna mentre erano in fila e alcune persone erano intervenute per dividerli. Poi i due avevano ricevuto il pasto e si erano allontanati ma la lite era riesplosa poco dopo, fino al tragico epilogo Salvatore Guardiano accoltella a morte Vincenzo ‘Enzo’ Sauna.

L’OMICIDIO

Omicidio volontario il reato contestato, per il quale era caduta la premeditazione . Sauna, dopo la prima lite, sarebbe salito a bordo della sua motoape – questo avrebbero evidenziato le immagini degli impianti di videosorveglianza – e avrebbe lui raggiunto Guardiano che aveva un coltello. Guardiano aveva tirato fuori l’arma e colpito più volte Sauna che sarebbe poi morto in ospedale, al Guzzardi, per le gravi ferite che hanno leso organi vitali.

E’accaduto il 28 ottobre del 2022. Le indagini erano scattate subito e con il coordinamento della Procura iblea, erano state condotte dalla Squadra mobile e da squadra investigativa della Polizia. Solo il giorno dopo l’aggressione, Guardiano che si era reso irrintracciabile, venne individuato e sottoposto a fermo. In udienza preliminare, l’avvocato di Guardiano ha chiesto che il suo cliente venisse giudicato con rito abbreviato. Il pubblico ministero, Martina Dall’Amico, aveva chiesto la condanna a 18 anni di carcere. Il giudice per l’udienza preliminare, Eleonora Schininà ne ha inflitti 16. Le motivazioni della sentenza verranno depositate e rese note nel termine di 90 giorni. La famiglia di Enzo Sauna si è costituita parte civile attraverso l’avvocato Alessandro Agnello; per i figli e la moglie di Sauna è stata disposta una provvisionale di 25.000 euro.