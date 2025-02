Oltre 300 giovani studenti candidati per la nuova edizione di Hack Your Talent che torna dal 21 al 23 febbraio a Ragusa

Cresce l’entusiasmo e l’interesse attorno alla quarta edizione di “Hack Your Talent”, l’hackathon dedicato agli studenti degli Istituti Superiori della provincia di Ragusa, che si svolgerà dal 21 al 23 febbraio 2025. Quest’anno un assoluto record di iscrizioni di studenti delle quarte e quinte superiori provenienti da Ragusa, Modica, Vittoria e Comiso. Oltre 300 candidature inviate da ragazze e ragazzi della provincia iblea, pronti a scommettersi per creare un progetto che guarda al futuro.

Adesso scatta la fase due con la selezione di 100 studenti che potranno partecipare alla particolare maratona che rappresenta un momento di crescita, confronto e innovazione. L’iniziativa, nata grazie alla forte volontà della rete d’impresa “Oasi Digitale”, a cui afferiscono le principali aziende del mondo informatico ma anche dell’agroalimentare d’eccellenza e della comunicazione, torna a rappresentare un’imperdibile occasione per i giovani talenti desiderosi di mettersi in gioco. Negli anni scorsi alcuni di questi giovani si sono saputi mettere in mostra e completato il percorso di studi sono stati scelti da alcune aziende per entrare direttamente nel mondo del lavoro.

A fianco dell’evento anche quest’anno c’è il Comune di Ragusa, con cui le aziende di “Oasi Digitale” hanno sottoscritto il patto educativo, ed ancora il Comune di Modica oltre a vari sponsor tecnici. Novità per l’edizione 2025: non ci saranno più le tre challenge su ambiente, città e futuro ma i giovani dovranno proporre progetti lasciandosi ispirare dai 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile di Agenda 2030 sottoscritti quindici anni fa dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Obiettivi interconnessi tra loro, da perseguire e raggiungere per cercare di ottenere un futuro migliore per le persone, il pianeta e la prosperità. Ed è bene che ciascuno faccia la propria parte, con una consapevolezza che possa partire anche dai giovani. “Hack Your Talent” non è una semplice competizione, ma una maratona di idee in cui i partecipanti, suddivisi in team, potranno lavorare all’ideazione e presentazione di progetti concreti e realizzabili. Durante l’evento i team saranno affiancati da mentor esperti, pronti a guidarli nella progettazione e nella presentazione del proprio lavoro a una giuria di professionisti.

I singoli team dovranno elaborare e presentare un progetto innovativo. I criteri di valutazione includeranno originalità, sostenibilità, innovatività, ecologia, socialità, grado di elaborazione, esposizione e approccio. In palio ci saranno premi in denaro e ogni partecipante riceverà il kit esclusivo dell’evento, a testimonianza dell’esperienza vissuta. Lo scopo “Hack Your Talent” è duplice: da un lato stimola il pensiero critico e creativo, spingendo gli studenti a sviluppare proposte innovative e sostenibili, e dall’altro crea un sistema virtuoso tra istituzioni, scuole e imprese che guardano al futuro dei giovani e del pianeta. L’evento è organizzato da alcune delle più importanti aziende locali, quasi tutte componenti del polo informatico ragusano. Info sul sito web www.hackyourtalent.it e sui canali social.

