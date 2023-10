Oltre 30 mila visitatori in tre giorni: è stata un’edizione da record per la FAM di Ragusa

La FAM di Ragusa chiude l’edizione 2023 con oltre 30 mila visitatori stimati in tre giorni. Un successo incredibile che conferma l’importanza di questa manifestazione per l’intera città di Ragusa e non solo.

Il presidente del Consorzio interprovinciale allevatori Ragusa, Giovanni Campo, ha giustamente espresso orgoglio per il successo dell’evento, sottolineando l’importanza di celebrare la cultura agricola e alimentare locale e mettere in risalto i prodotti di alta qualità.

L’IMPORTANZA DELLA FAM

L’organizzazione della FAM è stata elogiata anche dai responsabili organizzativi incaricati dal Comune di Ragusa, Salvatore Battaglia e Saro Leggio, che hanno evidenziato il ruolo economico e sociale cruciale che questo evento svolge nella regione. La FAM non è solo una fiera, ma anche un momento in cui le tradizioni prendono vita e coinvolgono attivamente produttori, consumatori e comunità locali.

Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, ha sottolineato l’importanza di coinvolgere anche i più giovani, garantendo che le tradizioni e i valori della terra vengano trasmessi alle future generazioni.