OCR Camp (Obstacle Course Race) Giarratana domina la prima tappa del Campionato Regionale a Team

Esordio vincente per la OCR (Obstacle Course Race) Camp Giarratana alla prima tappa del Campionato Regionale a team, disputata il 9 marzo. La competizione, la Old Station Team Race, si è svolta su un tracciato di circa 3,5 km, con numerosi ostacoli e prove da superare, con partenza e arrivo presso il campo OCR di Giarratana.

Il team ha conquistato la vittoria in tutte e tre le categorie – Mix, Man e Woman – dimostrando determinazione e preparazione atletica. “Ci stiamo preparando al meglio per il prossimo appuntamento stagionale, l’Imperium Race del 29 marzo a Roma. Per il 2025 abbiamo fissato obiettivi ambiziosi, puntando a competere a livello nazionale e internazionale. Vogliamo crescere insieme, affrontando ogni ostacolo con determinazione e spirito di squadra!”, afferma Galofaro Santi, coach e fondatore del team.

Un progetto in continua crescita

Nato nel 2023, quasi per gioco, il progetto OCR Camp Giarratana è rapidamente diventato un punto di riferimento nella provincia, con oltre 60 atleti e un settore giovanile in espansione.

Il team si allena su un’area di 1000 mq, che offre spazi outdoor e indoor, attrezzati con ostacoli, palestra funzionale e percorsi specifici per l’OCR. Questo impegno ha portato il campo OCR di Giarratana a essere riconosciuto come uno degli “Inferno Training Camp” d’Italia, attestando la qualità delle strutture e della preparazione offerta.

Ma la crescita non si ferma qui: nel 2025 è nato anche l’OCR Lab Ragusa, con un nuovo campo OCR e una palestra funzionale.

Con la stagione appena iniziata, gli atleti della OCR Camp Giarratana si preparano a nuove competizioni e traguardi, con l’obiettivo di mettersi alla prova, divertirsi e condividere ogni successo.

