Nuovo incidente sulla Ragusa – Marina di Ragusa: auto si cappotta, due feriti all’ospedale Giovanni Paolo II

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RAGUSA – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo la strada che collega Ragusa a Marina di Ragusa. Per cause in corso di accertamento, un’auto è uscita autonomamente di strada.

Nell’impatto sono rimaste ferite due persone che, fortunatamente, non hanno riportato gravi conseguenze. Entrambe sono state soccorse dal personale sanitario e trasportate al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa per gli accertamenti e le cure del caso.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare le cause che hanno determinato l’uscita di strada del veicolo.

L’incidente ha richiesto l’intervento dei soccorritori e delle forze dell’ordine, impegnati nelle operazioni di assistenza e messa in sicurezza dell’area. Ricerca fotografica di Franco Assenza

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