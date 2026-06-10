Forti disagi all’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica a seguito di un blackout che ha compromesso il funzionamento dei sistemi di alimentazione elettrica di emergenza. La situazione ha imposto la sospensione immediata delle attività chirurgiche e l’attivazione dei protocolli di sicurezza con il trasferimento dei casi più urgenti verso altre strutture ospedaliere del territorio. Il guasto ha […]
Nuovo incidente sulla Ragusa – Marina di Ragusa: auto si cappotta, due feriti all’ospedale Giovanni Paolo II
10 Giu 2026 19:38
RAGUSA – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo la strada che collega Ragusa a Marina di Ragusa. Per cause in corso di accertamento, un’auto è uscita autonomamente di strada.
Nell’impatto sono rimaste ferite due persone che, fortunatamente, non hanno riportato gravi conseguenze. Entrambe sono state soccorse dal personale sanitario e trasportate al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa per gli accertamenti e le cure del caso.
Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare le cause che hanno determinato l’uscita di strada del veicolo.
L’incidente ha richiesto l’intervento dei soccorritori e delle forze dell’ordine, impegnati nelle operazioni di assistenza e messa in sicurezza dell’area. Ricerca fotografica di Franco Assenza
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