Nuovo impianto a led nel piazzale Italia a Pozzallo. Sostituiti i vecchi corpi illuminanti con lampade a led.

Consegnati nello scorso mese di settembre, saranno ultimati entro questo fine settimana i lavori di “relamping” nel piazzale Italia e nel contiguo viale di ingresso della città di Pozzallo. Gli interventi hanno portato alla sostituzione delle vecchie armature con lampade più moderne ed a led. “Sono stati sostituiti 11 pali di supporto, ormai obsoleti e corrosi alla base che hanno provocato dei blackout elettrici negli ultimi mesi – spiega il sindaco Roberto Ammatuna – si ottiene così il risultato di avere una maggiore sicurezza, oltreché un notevole risparmio sul consumo di energia elettrica pari a due terzi di quello precedente. Nella mattinata di oggi sono stati eseguiti già dei lavori di potatura e di sistemazione delle piante del parco giochi di piazzale Italia per rendere più armonioso il luogo”.

Nello scorso mese di settembre erano stati appaltati i lavori, alla ditta Carmelo Di Raimondo di Modica, nell’ambito di un piano di ammodernamento energetico in città.

La revisione dell’impianto della pubblica illuminazione riguardava il piazzale Italia, piazza delle Rimembranze, lungomare Pietrenere ed in altre vie del centro abitato. “Sono interventi che permetteranno risparmio energetico non indifferente in considerazione del fatto che le spese della pubblica illuminazione incidono in maniera sempre più consistente sugli equilibri del bilancio comunale – commenta il primo cittadino – di anno in anno stiamo riuscendo ad ammodernare ed a rendere efficiente la rete di illuminazione pubblica riducendo i consumi del 50 per cento pur ottenendo un miglioramento dei parametri illuminotecnici dei nuovi impianti”.