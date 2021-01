Nuovo DPCM: stop a visite ai parenti, stop vendite da asporto dalle 18. Ci sarà la zona bianca - Ragusa Oggi

Nuovo DPCM: stop a visite ai parenti, stop vendite da asporto dalle 18. Ci sarà la zona bianca

Stop alle vendite con asporto dopo le 18, riaprono i musei ma solo durante la settimana, le scuole superiori potranno tornare in presenza ma solo al 50% e anche nelle zone rosse sarà possibile visitare una volta al giorno amici e parenti. Sono queste alcune delle regole contenute nel nuovo dpcm anti-Covid firmato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che rimarranno in vigore fino al 5 marzo.

Nel frattempo, il ministro della Salute Roberto Speranza sta per firmare la nuova ordinanza con le zone a colori. Da domenica passano in area rossa la provincia autonoma di Bolzano e le Regioni Lombardia e Sicilia. Passano, invece, in area arancione le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle DAosta. Restano in area arancione Calabria, Emilia-Romagna e Veneto.

Vediamo dunque nel dettaglio i contenuti del nuovo dpcm anti Coronavirus, di cui Public Policy ha preso visione:

ZONE BIANCHE: Con il nuovo dpcm, in Italia, nascono le zone bianche. “Sono individuate le regioni – si legge – che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti”.

ANCORA STOP SETTIMANA BIANCA: Gli impianti sciistici rimarranno chiusi fino al 15 febbraio, poi potranno aprire “solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle province autonome e validate dal Comitato tecnico scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti”.