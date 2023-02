Nuovo Dirupo Rosso e la vista mozzafiato sul lago di Santa Rosalia

Una location esclusiva che può essere affittata per eventi aziendali e privati: è Dirupo Rosso , che consente a chi lo desidera di creare il proprio evento come meglio crede. Tanti i punti di forza di questo luogo ricco di fascino, che si presenta come una cornice speciale per qualunque evento, con una vista panoramica meravigliosa sul lago di Santa Rosalia. Gli ospiti di Dirupo Rosso vengono accolti nei grandi spazi, sia esterni che interni, nel contesto del promontorio che si affaccia sul bacino d’acqua ragusano. Davvero affascinante è l’impronta storica della masseria antica, mentre il contesto naturalistico originale regala una quiete unica nel suo genere.

Le caratteristiche della location

La location è in grado di accogliere, nei locali interni climatizzati, fino a un massimo di 250 persone. Gli spazi sono suddivisi in 4 sale, a cui si aggiunge un ingresso ampio, che in caso di necessità può essere allestito con tavoli. È presente anche una cucina professionale, con la possibilità di soddisfare le esigenze per 200 coperti, e con tanto di forno a legna per pizza. L’utilizzo della cucina è facoltativo; è possibile realizzare il proprio evento solo internamente, solo all’esterno o in entrambi gli ambienti, così come si può affittare la struttura anche solo in parte, in base al numero di persone invitate e a seconda della tipologia di evento.

La particolarità di Dirupo Rosso è esattamente questa: l’affitto della location offre massima libertà, garantendo la possibilità di realizzare il proprio evento al meglio e secondo le proprie aspettative.

La vista sul lago

L’esterno è sinonimo di eleganza e fascino, e permette di apprezzare in pieno la poesia del paesaggio, con gli scorci della Vallata del fiume Irminio e la vista panoramica sul lago di Santa Rosalia. L’accesso al Dirupo Rosso avviene attraverso la vegetazione tipica degli Iblei. Un viale alberato molto suggestivo accoglie gli ospiti per condurli alla grande area parcheggi della struttura. Qui, dal promontorio su cui è situata la location, si può ammirare il lago da varie prospettive, e apprezzarle nel corso dell’intera durata dell’evento che viene organizzato. Chi lo desidera ha l’opportunità di allestire banchetti direttamente nelle zone esterne, grazie a più di 150 posti a sedere a disposizione.

L’ambientazione è senza dubbio esclusiva, in un’area del territorio di Ragusa particolare e bellissima.

Dirupo Rosso e gli eventi privati

Dirupo Rosso è una location adatta a matrimoni e cerimonie di ogni genere, con feste che possono essere organizzate non solo nelle magnifiche sale ricevimenti interne, ma anche sugli esterni affacciati sul lago. Dirupo Rosso offre a tutti l’occasione di mettere a punto il proprio evento nel modo preciso in cui esso è stato pensato e desiderato. Si ha a che fare con una location per matrimonio che regala una prospettiva unica sulla Sicilia, ideale per un momento tanto prezioso come quello delle nozze.

La possibilità di prendere la location in affitto permette di utilizzare i locali di questa struttura in piena autonomia e di organizzare tutti i dettagli dell’evento nel modo che si reputa più opportuno. Dirupo Rosso è una struttura consigliata per una comunione, per un battesimo o per un matrimonio, così come per qualunque altro tipo di ricorrenza o di festa. Sono tante, infatti, le occasioni particolari per le quali è indispensabile ricorrere a un’ambientazione suggestiva e che possa essere personalizzata. A seconda delle richieste è possibile avere accesso a forniture di posate, di bicchieri e di piatti, ma anche a una cucina professionale e a spazi esterni allestiti con gli ombrelloni, le sedie e i tavoli. In caso di necessità, viene concessa anche la possibilità di riservare tutta la struttura in maniera esclusiva.

Gli eventi aziendali

E, infine, ma non meno importanti, gli eventi aziendali. La particolare posizione della location e la disposizione degli spazi, fanno del Dirupo Rosso un luogo ideale anche per meeting, raduni, shooting fotografici, cene aziendali e qualunque tipo di evento professionale. Grazie alla presenza della cucina è possibile organizzare anche show cooking ed eventi legati al settore food.