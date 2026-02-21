Nuovo direttivo per le Guide turistiche della provincia di Ragusa: al via il triennio guidato da Pietro Di Rosa

Si apre un nuovo capitolo per l’Associazione Guide Turistiche della provincia di Ragusa (AGT RG), che ha rinnovato le proprie cariche sociali dando ufficialmente il via al nuovo triennio. L’assetto del direttivo è stato ridisegnato a seguito delle elezioni svoltesi nelle scorse settimane, segnando un passaggio importante per la programmazione e la valorizzazione delle attività turistiche nel territorio ibleo.

Alla presidenza è stato eletto l’archeologo sciclitano Pietro Di Rosa, che guiderà l’associazione nei prossimi tre anni. Al suo fianco, nel ruolo di vicepresidente, la dott.ssa Francesca Giovatto, mentre la carica di segretario è stata affidata alla dott.ssa Francesca Cascone.

Completano il consiglio direttivo la presidente uscente, dott.ssa Orazia Minardi, che assume il ruolo di tesoriere, e l’operatrice turistica comisana Maria Concetta Rizzo, nominata consigliere. Un team composto da professionisti con competenze diversificate, chiamati a rafforzare la presenza e il ruolo delle guide turistiche nel panorama provinciale.

Fondata nel 1998, l’AGT RG nasce con l’obiettivo di accompagnare e illustrare ai numerosi visitatori i beni storici, monumentali, artistici e paesaggistici dell’area iblea. Nel corso degli anni l’associazione è diventata un punto di riferimento per il turismo culturale nel territorio, riunendo guide abilitate all’esercizio della professione, capaci di offrire visite guidate in diverse lingue e di proporre esperienze sempre più immersive e coinvolgenti.

L’associazione è affiliata all’Associazione Nazionale Guide Turistiche (ANGT) e alla Federazione delle Guide Turistiche Siciliane (FGS), a conferma del suo inserimento in una rete più ampia di rappresentanza e tutela della categoria.

