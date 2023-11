Nuovo direttivo per la sezione Fidapa di Ragusa

di Giuseppina Tesauro – Martedì 28 novembre presso Villa Fortugno si è svolta la cerimonia del passaggio delle consegne del direttivo della sezione Fidapa di Ragusa. La past president Maria Di Stefano ed il suo direttivo hanno ceduto il passo al nuovo; dopo un biennio di attività incentrate sulla donna declinata nell’arte, nella cultura e nella salute non facendo comunque mancare uno sguardo alla valorizzazione del territorio. Ad affiancare la nuova presidente Dora Muccio, saranno la vicepresidente Grazia Passarino, la tesoriera Aurora Cavallo, la segretaria Angela Di Salvo, segretaria esecutiva Anna Di Cesare.

Hanno portato il loro saluto ed augurio per un biennio fruttuoso, il sindaco Giuseppe Cassì e il vescovo Monsignor Giuseppe La Placa, i quali hanno elogiato l’impegno di associazioni che, come la FIDAPA, operano per la crescita del territorio ragusano. Presenti le Sssessore Elvira Adamo e Katia Pasta, le presidenti delle sezioni fidapine viciniore e le rappresentanti delle associazioni ragusane con le quali la FIDAPA è unita nella “mission di una crescita culturale per l’inserimento delle donne nella vita sociale, economica e politica, volta al raggiungimento di pari opportunità e per la difesa ed il riconoscimento dei diritti umani”. (Concetta Corallo)

All’evento hanno partecipato le autorità FIDAPA: la presidente nazionale Concetta Corallo che ha ribadito i punti principali del suo programma: continuità, consapevolezza, azione, unione e rispetto; la presidente distrettuale Letizia Bonanno che ha esposto alle socie presenti il tema scelto per il Distretto Sicilia da svilupparsi durante il biennio appena iniziato: ‘La Bellezza ritrovata’. Il talento della donna nella sua capacità di innovazione e ricerca della bellezza.