Nuovo comandante alla Capitaneria di porto di Pozzallo. Arriva il 6 settembre il Capitano di Fregata Luigi Vincenti

Al comandante Stefania Milone subentrerà dal prossimo 6 settembre il comandante Luigi Vincenti. L’ufficiale arriva dalla Capitaneria di Porto della Spezia dove ha svolto il suo incarico direttivo per nove anni. A Pozzallo è atteso ad un ruolo di grande responsabilità per una sede importante, crocevia del Mediterraneo. Una carriera, quella del comandante Luigi Vincenti, che lo ha visto svolgere il suo ruolo in altre sedi. Per un triennio ha comandato l’Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio e successivamente nella sua permanenza alla Spezia, il comandante Vincenti, ha ricoperto dapprima gli incarichi di Capo sezione armamento e spedizioni, Gente di Mare, Polizia marittima/Ambiente e Difesa costiera nonché Responsabile delle relazioni esterne.

Successivamente, ha guidato per circa sette anni il Servizio operativo della Capitaneria, un ruolo cruciale che gli ha permesso di operare a favore della comunità locale. Durante i suoi anni di permanenza alla Spezia, il comandante Vincenti ha coordinato numerosi interventi di soccorso, contribuendo in modo significativo alla salvaguardia della vita umana in mare del Golfo dei Poeti e delle località limitrofe, oltre agli interventi di natura ambientale, le attività di controllo sul territorio e la gestione delle manifestazioni in mare di grande rilevanza che caratterizzano l’estate spezzina, mantenendo continui e proficui rapporti con le istituzioni del territorio, le forze dell’ordine e la stampa. Per il capitano di fregata Luigi Vincenti una nuova sfida lavorativa a Pozzallo. Sarà qui che a partire dal prossimo 6 settembre metterà a disposizione della comunità locale l’esperienza e la dedizione maturate nei suo anni di servizio.

