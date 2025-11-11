Nuovo, bello e… già sporco! Il terminal bus di Ragusa tra bottiglie, rifiuti e cicoria nelle aiuole

Era stata presentata come un simbolo di modernità e di rinascita urbana, la nuova stazione degli autobus di Ragusa. Struttura funzionale, architettura elegante, servizi all’avanguardia: un’opera che avrebbe dovuto restituire decoro e accoglienza a un’area nevralgica della città.

E invece, a pochi giorni dall’inaugurazione, fioccano già le prime segnalazioni di degrado.

A scriverci è una lettrice, Grazia Leggio, che ha voluto denunciare con parole amare lo stato in cui versa il terminal:

“Questo è lo schifo della nostra città alla nuova stazione autobus! Io pago l’immondizia e poi mi trovo questo schifo! Provvedete a ripulire tutto!”

Le foto che ci ha inviato mostrano bottiglie di vetro e di plastica abbandonate, rifiuti ai margini dei marciapiedi e segni evidenti di inciviltà da parte di alcuni fruitori. Un contrasto stridente con la pulizia e la cura che avevano caratterizzato i primi giorni di apertura.

Ma non è solo questione di rifiuti. A segnalare un altro problema è Filippo Angelica, coordinatore di Italia Viva, che sui suoi canali social ha denunciato la presenza di erbacce e vegetazione spontanea nelle aiuole del nuovo terminal:

“Erbe spontanee e cicoria presso le aiuole del nuovo terminal bus di Ragusa!”

Una constatazione ironica ma amara, che mette in luce la mancanza di manutenzione ordinaria in uno spazio pubblico inaugurato da appena poche settimane.

La combinazione di inciviltà dei cittadini e scarsa attenzione nella gestione dell’area rischia di compromettere il valore simbolico e funzionale di un’infrastruttura che avrebbe dovuto essere il biglietto da visita della città per chi arriva in autobus.

Ora i cittadini chiedono interventi immediati di pulizia e manutenzione, ma soprattutto maggiore vigilanza e senso civico.

Perché non basta inaugurare una bella stazione: serve anche il rispetto quotidiano di chi la vive.

