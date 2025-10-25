Da tanti anni si sente parlare fin troppo spesso di antibiotico-resistenza, un problema sia in ambito umano che veterinario. Per questo motivo, l’Asp di Ragusa ha pubblicato il registro provinciale di sorveglianza dell’antibiotico-resistenza, uno strumento strategico per comprendere e contrastare uno dei fenomeni più complessi della sanità moderna. Il documento, frutto della collaborazione tra microbiologi, […]
Nuovo arrivo in casa cremisi. E’ il modicano Simone Pitino. Scicli in casa ospita il Noto
25 Ott 2025 09:15
Ingresso che arriva alla vigilia della gara con il Noto in programma oggi pomeriggio, alle 15, allo stadio comunale “Ciccio Scapellato” aperto ancora a cento spettatori e vietato all’ingresso degli ospiti. L’ingaggio di Simone Pitino, che và a rinforzare il centrocampo, è un importante colpo in casa dello Scicli Calcio. In questa settimana che và a chiudersi il direttore sportivo Peppe Riela ha messo a segno un innesto di qualità a centrocampo. Per il forte centrocampista modicano si tratta di un gradito ritorno in maglia cremisi. “Per me è un piacere ritrovare l’ambiente che ho lasciato qualche anno fa, quando abbiamo vinto il campionato di Prima Categoria. Sono carico e ho tanta voglia di fare bene: sono sicuro che ci toglieremo molte soddisfazioni e, personalmente, anche qualche sassolino dalla scarpa!” dichiara Simone Pitino. Dalla società la soddisfazione di questo nuovo innesto: “a Simone Pitino và il nostro più grande in bocca al lupo e un caloroso bentornato nella famiglia cremisi”. Nella gara con il Noto c’è tanto da fare, lo ammette lo stesso mister Carmelo Giglio: “nelle gare precedenti meritavamo di raccogliere qualche punto – ha dichiarato – i ragazzi stanno lavorando e stanno cercare di fare il meglio. Ci vuole ancora un po’ per vederli al meglio delle loro prestazioni e dell’amalgama. Stiamo lavorando con impegno senza tralasciare nulla. Abbiamo con noi, oltre che l’impegno dei giocatori e della società che sta procedendo a dei nuovi innesti, il sostegno della tifoseria. Non nascondiamo che ci aspettiamo qualche risultato in più, punti importanti per la classifica”.
La gara casalinga è valevole quale quinta giornata di andata del Campionato di Promozione girone D. Il Noto è in quarta posizione in classifica con 5 punti mentre lo Scicli, con un solo punto è fermo nella bassa classifica.
