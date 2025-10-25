Nuovo arrivo in casa cremisi. E’ il modicano Simone Pitino. Scicli in casa ospita il Noto

Ingresso che arriva alla vigilia della gara con il Noto in programma oggi pomeriggio, alle 15, allo stadio comunale “Ciccio Scapellato” aperto ancora a cento spettatori e vietato all’ingresso degli ospiti. L’ingaggio di Simone Pitino, che và a rinforzare il centrocampo, è un importante colpo in casa dello Scicli Calcio. In questa settimana che và a chiudersi il direttore sportivo Peppe Riela ha messo a segno un innesto di qualità a centrocampo. Per il forte centrocampista modicano si tratta di un gradito ritorno in maglia cremisi. “Per me è un piacere ritrovare l’ambiente che ho lasciato qualche anno fa, quando abbiamo vinto il campionato di Prima Categoria. Sono carico e ho tanta voglia di fare bene: sono sicuro che ci toglieremo molte soddisfazioni e, personalmente, anche qualche sassolino dalla scarpa!” dichiara Simone Pitino. Dalla società la soddisfazione di questo nuovo innesto: “a Simone Pitino và il nostro più grande in bocca al lupo e un caloroso bentornato nella famiglia cremisi”. Nella gara con il Noto c’è tanto da fare, lo ammette lo stesso mister Carmelo Giglio: “nelle gare precedenti meritavamo di raccogliere qualche punto – ha dichiarato – i ragazzi stanno lavorando e stanno cercare di fare il meglio. Ci vuole ancora un po’ per vederli al meglio delle loro prestazioni e dell’amalgama. Stiamo lavorando con impegno senza tralasciare nulla. Abbiamo con noi, oltre che l’impegno dei giocatori e della società che sta procedendo a dei nuovi innesti, il sostegno della tifoseria. Non nascondiamo che ci aspettiamo qualche risultato in più, punti importanti per la classifica”.

La gara casalinga è valevole quale quinta giornata di andata del Campionato di Promozione girone D. Il Noto è in quarta posizione in classifica con 5 punti mentre lo Scicli, con un solo punto è fermo nella bassa classifica.

