Nuovi adepti per Controcorrente di La Vardera. Adesioni a Vittoria e Acate

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Si è svolto presso l’Assemblea regionale siciliana un incontro del movimento Controcorrente, durante il quale sono state ufficializzate nuove adesioni di amministratori locali provenienti da diverse realtà dell’Isola. Tra queste, anche quelle della consigliera comunale di Vittoria Bianca Mascolino e del consigliere comunale di Acate Giuseppe Failla, che rafforzano la presenza del movimento nella provincia di Ragusa.

Ismaele La Vardera ha dichiarato: «Ogni nuova adesione rappresenta un tassello in più di un progetto che continua a crescere senza compromessi e senza logiche di potere. Controcorrente è una comunità di amministratori e cittadini che hanno deciso di rimettere al centro la credibilità della politica. Chi entra in questo movimento lo fa per lavorare al servizio del proprio territorio, non per cercare una poltrona».

Saverio Buscemi, coordinatore regionale dei consiglieri comunali di Controcorrente, ha aggiunto: «La provincia di Ragusa sta rispondendo con entusiasmo a questo progetto. L’ingresso di Bianca Mascolino e Giuseppe Failla rafforza ulteriormente la nostra presenza sul territorio e conferma che sempre più amministratori scelgono un modo diverso di fare politica, fondato sull’ascolto, sulla concretezza e sulla vicinanza ai cittadini. Continueremo a costruire una rete sempre più forte, Comune dopo Comune».

La consigliera comunale di Vittoria Bianca Mascolino ha motivato così la propria scelta: «Ho deciso di aderire a Controcorrente perché ho ritrovato un linguaggio politico che parla di realtà e non di slogan. Perché penso che per il futuro di questa terra sia necessario spendersi un con coerenza ed onestà. Voglio contribuire alla costruzione di un’alternativa concreta per la mia città, mettendo sempre al centro i cittadini e i loro bisogni».

Il consigliere comunale di Acate Giuseppe Failla ha dichiarato: «Controcorrente rappresenta un modo diverso di fare politica, più libero e più vicino ai territori. Ho trovato un movimento che valorizza il lavoro quotidiano degli amministratori locali e che crede davvero che il cambiamento debba partire dai Comuni».

All’incontro era presente anche Bruno Mirabella, pioniere di Controcorrente a Scicli, a conferma del percorso di radicamento che il movimento sta portando avanti anche nella città di Scicli, e Rosario Firullo, guardiano del faro a Vittoria.



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